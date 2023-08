Météo-France : « Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi »

Dans l'après-midi, Météo France relevait par exemple 35 °C à Montpellier (Hérault), Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ou Perpignan (Pyrénées-Orientales), et jusqu'à 37 °C à Toulouse (Haute-Garonne), Montpellier (Hérault) ou Gap (Hautes-Alpes).

Mais c'est dans la Drôme qu'il faisait le plus chaud dimanche, le mercure culminant à 40 °C à Montélimar. A l'image de cette ville où la température était de 9 à 10 degrés supérieure à la moyenne, les normales de saison étaient largement dépassées un peu partout, a expliqué à l'AFP Météo-France.

Lundi, le nombre de départements placés en vigilance orange canicule atteindra les 50, la Charente-Maritime rejoignant les 49 de dimanche.

« Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi », souligne Météo-France dans son bulletin de l'après-midi qui précise que des « records absolus risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus ».

Cet épisode de chaleur est le plus intense de l'été 2023 et « l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité », selon l'établissement public.

FACTUEL. Une canicule exceptionnelle et durable est en cours.

➡️Plus de 41.0°C en Ardèche, Hérault, Drôme, Vaucluse, Gard et Bouche du Rhône.

➡️Jusqu'à 43+°C mercredi.

FACTUEL. Ces phénomènes exceptionnels sont de plus en plus fréquents. Nîmes-Courbessac a dépassé 13 fois 40°C… pic.twitter.com/NzDXJ7IWdB — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) August 20, 2023

Atmosphère étouffante

La configuration météorologique actuelle crée un « dôme de chaleur », « avec les hautes pressions qui bloquent la chaleur », a expliqué à l'AFP Météo France, ajoutant: « Le deuxième ingrédient, c'est le réchauffement climatique qui vient augmenter la probabilité d'avoir des températures élevées aussi tardivement ».

C'est dans cette atmosphère étouffante que de nombreux automobilistes ont encore pris la route ce dimanche, classé orange au niveau national dans le sens des retours par Bison futé.

Dans l'après-midi, la circulation était relativement fluide sur l'ensemble du pays mais les fortes chaleurs mêlées au trafic routier donnaient lieu à des épisodes de pollution de l'air, par exemple en Occitanie (qualité dégradée dans 11 départements et mauvaise dans l'Hérault et le Gard) ou dans le sud-est (pollution à l'ozone dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-maritimes).

Dans les grandes villes, pour tenter de soulager les populations, les mairies ont parfois renforcé les mesures spécifiques mises en place en début de week-end.

Les températures élevées obligeaient également à une prudence accrue face au risque incendie, notamment dans le sud-est : quatre massifs forestiers étaient fermés dans le Var, tout comme neuf des 25 massifs des Bouches-du-Rhône.