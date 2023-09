Retour de la chaleur en France : ça va durer encore longtemps ?

La chaleur n'en finit plus

Après un début d'été poussif et chaotique par endroits, les vagues de chaleur n'en finissent plus de débouler sur la France depuis la seconde quinzaine d'août et encore en ce mois de septembre. Après une petite chute salutaire mais très temporaire des températures depuis quelques jours, le mercure va de nouveau nettement grimper à partir de ce vendredi.

C'est une nouvelle fois une dépression qui se situe au large de l'Espagne et du Portugal qui va faire office de "pompe à chaleur", en faisant remonter de l'air bien chaud depuis le Maghreb.

Déjà jeudi le mercure approchait ou dépassait le seuil de chaleur de 25 degrés sur quasiment tout le pays. Mais à partir de vendredi c'est la barre des 30 degrés qui sera dans le viseur au sud de la Loire.

Quelle intensité et jusqu'à quand

Et cet énième coup de chaud depuis un mois va s'étaler durant tout le week-end sur la quasi-totalité de l'Hexagone. La barre des 30 degrés sera souvent approchée, parfois dépassée ici et là du Sud au Centre du pays. Même si cette chaleur restera très au-dessus des valeurs de saison et assez remarquable, on sera cependant loin des excès des épisodes précédents.

Puis ce sont des orages qui seront de retour dès dimanche sur la façade Ouest, avant de se généraliser lundi à tout le pays.

La suite du mois s'annonce assez contrastée et changeante, avec quelques épisodes pluvio-venteux possibles sur la moitié nord du pays notamment, mais d'autres épisodes de chaleur ne sont pas à exclure notamment sur la moitié sud d'ici la fin du mois.

Ce qui pourrait localement faire de ce mois de septembre l'un des plus chauds jamais enregistrés, mais cela est encore trop tôt pour l'affirmer ...

Avec MeteoNews.

