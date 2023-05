Le syndicat change de président

En avril dernier, le syndicat des constructeurs de matériels agricoles a tenu son assemblée générale, durant laquelle les membres de l'Axema ont élu leur nouveau bureau. A souligner le changement à la tête du syndicat, avec le départ de Frédéric Martin, ancien président, au profit de Damien Dubrulle, directeur de Downs.

Après avoir étudié dans une école de commerce, le dirigeant intègre la société Dubrulle en 1993 et en devient le directeur général en 1999. Il oriente alors la société vers la production avec la construction d'une nouvelle usine et d'un bureau d’études intégré. Quelques années pus tard, il rachète un de ses fournisseurs, l'anglais Downs, en 2006 pour intégrer la production en France.

En 2017, il développe le CropVision et dépose un brevet. Il est à l’origine du concept novateur de tri de pommes de terre non lavées et à grand débit. Le système s'appuie sur l'optique, l’intelligence artificielle et l’éjection automatique des écarts de triage sans aucune main d’oeuvre. En 2021, la technologie CropVision a d'ailleurs été médaillée d’or au Sima Innovation Awards. Désormais, Downs Dubrulle compte 75 salariés, dont 15 ingénieurs et chercheurs.

De nouvelles priorités pour le syndicat des agroéquipements

Outre le renouvellement de son bureau, le syndicat a annoncé de nouvelles priorités. Après avoir réuni une quarantaine de membres en mars dernier lors d'un séminaire, il est ressorti de nouvelles orientations pour les cinq prochaines années. L’objectif était, au travers de divers ateliers de réflexion en petits groupes, de faire émerger les thèmes prioritaires pour faire rayonner le secteur des agroéquipements auprès du monde politique et de l'écosystème agricole.

Les thèmes suivants ont été travaillés :