Le groupe CNH Industrial intègre la technologie de pulvérisation One Smart Spray

Le groupe italo-américain CNH Industrial vient d'annoncer sa collaboration avec One Smart Spray de Bosch et BASF. Désormais, le système de pulvérisation sera intégré aux pulvérisateurs présents aux catalogues de CNH Industrial. Ce sont les équipes de Raven qui géreront la mise en place du dispositif distribué via les marques Case IH et New Holland.

L'objectif est ainsi d'aller plus vite en matière de précision et de pulvérisation automatisée au sein du groupe. Pour y parvenir, plusieurs caméras sont installées sur la rampe du pulvérisateur en vue de détecter des mauvaises herbes dans une culture (vert sur vert) ou sur sol nu (vert sur marron), dont les informations déclenchent la pulvérisation seulement si nécessaire.

Automatiser pour élargir les fenêtres d'intervention et réduire la quantité de produit

En associant ce niveau de précision aux outils numériques et aux informations agronomiques, la technologie établit des cartes de données détaillées des mauvaises herbes. Le système permet donc de suivre les intrants et les économies de coûts en temps réel et génère donc des rapports automatisés. Les agriculteurs devraient alors garder des parcelles propres, le tout en minimisant la facture herbicide. Le système permet de configurer les travaux à réaliser, de jour comme de nuit, pour augmenter les fenêtres d'intervention.