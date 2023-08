La vigilance canicule maintenue jeudi dans le Sud

Les dix-neuf départements du sud de la France placés mercredi en vigilance rouge canicule seront maintenus à ce niveau d'alerte jeudi en raison de la persistance de la vague de chaleur estivale tardive avec des températures dépassant fréquemment les 40 °C, a annoncé Météo-France mercredi après-midi.

La vigilance orange canicule est également maintenue dans 37 autres départements couvrant le reste d'une grosse moitié du pays, au sud d'une ligne allant de la Vendée à l'Alsace.

Par ailleurs, 25 départements du quart nord-ouest, à l'exception de la Bretagne, seront placés en vigilance orange aux orages à partir de jeudi 00h00 et jusqu'en début d'après-midi au minimum.

🔴 19 départements en Rouge

🔶 62 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/nolh1jDg4b — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 23, 2023

« Les températures minimales seront très élevées jeudi matin, souvent comprises entre 20 et 23 degrés sur les départements en 22-24 degrés dans la vallée du Rhône, ponctuellement plus près de la Méditerranée », note Météo-France, ce qui risque d'empêcher les organismes éprouvés par la canicule en journée de reprendre des forces la nuit.

Plus encore, « sur tout le sud-ouest jusqu'aux Charentes, les températures ne descendront pas sous les 23 à 26 degrés, localement 27 degrés, des records pourront être battus ».

« Concernant les températures maximales de jeudi, elles seront globalement stationnaires par rapport à la veille, avec toutefois une baisse sur la basse vallée du Rhône (38/40°C), le Languedoc-Roussillon (35-38 degrés) et les côtes aquitaines (33-38 degrés) », ajoute le prévisionniste.

Météo-France annonçait aujourd'hui que la journée de mardi avait - jusqu'ici - battu le record du jour le plus chaud jamais enregistré dans le pays après un 15 août. Et de nouveaux records ont été battus ce mercredi : 42 °C à Narbonne et Carcassonne, 41 °C à Toulouse, 43 °C à Moulès-et-Baucels (Hérault).

Par ailleurs, « les conditions anticycloniques faiblissent sur le nord du pays et des orages vont se déclencher dans l'air chaud », explique Météo-France qui a placé en vigilance orange les Hauts-de-France, l'Ile de France, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire (sauf l'Indre et le Cher), et les Pays de La Loire (sauf la Loire-Atlantique et la Vendée).

L'épisode orageux va balayer « d'ouest en est les départements en orange en deuxième partie de nuit et matinée ».

« Ces orages sont accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures - , et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus », annonce Météo-France.

Face au risque incendie accentué, 17 massifs au total ont par ailleurs été fermés dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var, les travaux interdits après 13h00 dans ceux des Alpes-de-Haute-Provence.

Ajoutons qu'à Andoins, près de Pau, un silo de maïs a pris feu « en raison des fortes chaleurs », mais l'incendie a été contenu, selon les autorités. Et un autre feu a touché 25 hectares en forêt de Boscodon, dans les Hautes-Alpes.