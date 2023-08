De fortes chaleurs de plus en plus fréquentes et intenses en Europe

L'Espagne connaît son quatrième épisode de canicule cet été, tandis que la Grèce est ravagée pour la seconde fois en un mois par d'importants incendies. Les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance et la durée des épisodes de chaleur intense, particulièrement en Europe, « région du monde qui se réchauffe le plus rapidement », selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés récemment en raison du réchauffement climatique, responsable d'épisodes de canicule et de périodes de sécheresse à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses.

Rappel des grandes canicules qui ont touché l'Europe depuis le début du XXIe siècle :

2022 : chaleur précoce et feux de forêt

Une vague de chaleur extrême et précoce s'abat mi-juin sur le sud et le centre de l'Europe. Des pointes de température à 42°C/43°C sont enregistrées en France. Des records pour un mois de juin sont battus en Autriche et Allemagne. Une nouvelle vague de chaleur frappe l'Europe de l'ouest en juillet, en particulier en Espagne et en France, touchées par des feux de forêts dévastateurs. Au Royaume-Uni, pour la première fois, le seuil des 40°C est franchi.

L'été 2022 s'affiche comme le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. Une étude franco-espagnole (IISGlobal) a évalué à plus de 60 000 les décès attribuables à cette chaleur estivale sur le continent européen (35 pays).

Eté 2021 : Grèce et Espagne

De fin juillet à début août 2021, la Grèce traverse une vague de chaleur intense, décrite alors comme la « pire canicule depuis 1987 » par le gouvernement, avec des températures maximales avoisinant les 45°C. Entre le 11 et le 16 août, l'Espagne connaît des températures dépassant 45°C en Andalousie et Murcie (sud).

Deux vagues en 2019 : des températures record

L'été 2019 est marqué par deux vagues de chaleur sur l'Europe, fin juin et seconde moitié de juillet. Un record absolu est atteint en France, le 28 juin, à Vérargues (Hérault, sud) avec 46°C. Les 24 et 25 juillet, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Royaume-Uni relèvent à leur tour des températures record.

2018 : chaleur, sécheresse et incendies

La seconde moitié de juillet et début d'août 2018 sont marqués par de très hautes températures et une sécheresse intense qui met au plus bas le niveau des cours d'eau européens comme le Danube et provoque d'importants feux de forêts au Portugal et en Espagne.

2017 : feux et températures extrêmes

Plusieurs vagues de chaleur touchent l'Europe, de fin juin à la première moitié d'août, particulièrement dans le sud. Une sécheresse persistante provoque d'importants feux de forêt, parfois meurtriers, au Portugal. L'Espagne enregistre de fortes températures, en particulier un pic à 46,9°C à Cordoue (sud) le 13 juillet.

2015 : canicule précoce

L'Europe est frappée précocement par une série de canicules, à partir de fin juin. L'Angleterre enregistre un pic à 36,7°C début juillet.

2007 : Europe centrale et du sud

Une longue période chaude et sèche s'abat de fin juin à fin juillet sur l'Europe centrale et du sud. La Hongrie déplore plus de 500 morts, tandis qu'Italie, Macédoine et Serbie sont touchées par de nombreux feux de forêts.

2003 : des milliers de morts

L'Europe de l'Ouest, particulièrement la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, connaît des températures exceptionnelles dans la première moitié d'août. Le 1er août 2003, le Portugal enregistre une température record de 47,3°C à Amareleja (sud). Des travaux scientifiques évaluent après coup à 70 000 les décès supplémentaires dans 16 pays européens durant l'été 2003 en raison de la chaleur, France et Italie en tête, avec entre 15 000 et 20 000 morts dans les deux pays. Cet épisode agit comme un électrochoc dans plusieurs pays qui mettent en place, les années qui suivent, des systèmes d'alerte sur les vagues de chaleur comme le plan canicule créé en France en 2004.