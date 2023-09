À leur sortie d’usine, les machines Claas rouleront au biocarburant

Les carburants à base d’huiles végétales hydrotraitées (Hydrotreated Vegetable Oils, HVO, en anglais) sont désormais homologués par Claas pour toutes ses machines agricoles conformes à la norme antipollution la plus récente (Stage V). « Pour les travaux à proximité de l’exploitation, les travaux faciles dans les champs ou les travaux communaux, les systèmes de propulsion électrique par batterie semblent être l’alternative adéquate. Pour les machines de récolte et les gros tracteurs à partir de 150 ch, aucune alternative judicieuse aux carburants liquides et durables n’est envisageable, pas même sur le long terme », justifie Patrick Ahlbrand, du service stratégie produit Claas.

Les réservoirs de toutes les machines du constructeur allemand seront remplis départ usine avec du carburant à bilan carbone neutre à hauteur de 90 % dès le dimanche 1er octobre 2023. Cette mesure permettra d’économiser 2 500 tonnes de CO2 chaque année sur les deux sites de production du Mans et de Harsewinkel en Allemagne. « Le HVO n’exige aucune modification de l’équipement des machines compatibles stage V. Il ne présente aucun inconvénient notable en termes de performances, de durée d’utilisation, d’usure ou de longévité du matériel. Il peut être mélangé dans toutes les proportions à du gazole courant. Et la matière première étant issue de déchets et de résidus, cela minimise la concurrence entre produits alimentaires et carburants », vante le numéro un européen des moissonneuses-batteuses.

Des effets attendus sur l’environnement

« À court et moyen termes, le moteur thermique restera la solution privilégiée pour l’entraînement de machines agricoles de forte puissance, résume Martin von Hoyningen-Huene, vice-président exécutif de la division tracteurs chez Claas. Il convient donc de rechercher des solutions qui permettent de réduire les émissions polluantes issues des énergies fossiles utilisées pour ce type d’entraînement et ce, sans impact significatif sur les coûts de fabrication, l’exploitation, le poids et la longévité des machines. Les huiles végétales hydrogénées sont prédestinées pour ce type d’utilisation, d’autant plus qu’elles sont d’ores et déjà disponibles et qu’elles peuvent faire valoir immédiatement leurs effets positifs sur l’environnement. »