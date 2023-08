Des milliers d'opposants à la bétonisation réunis dans le Larzac

5 000 personnes et 150 organisations sont attendues pour Les Résistantes, une Rencontre des luttes locales et globales organisée jusqu'à dimanche par la Confédération paysanne, les Faucheurs et faucheuses volontaires et l'association Terres de luttes.

« On s'est dit que c'était chouette de faire cette rencontre des luttes sur le Larzac, sur des terres gagnées par la lutte », a déclaré à l'AFP Sara Melki, porte-parole de la Confédération paysanne de l'Aveyron, en référence à la mobilisation des années 1970 contre l'extension d'un camp militaire au détriment de terres agricoles.

« Il y a beaucoup de bétonisation inutile : autoroutes, entrepôts, zones commerciales. Il y a aussi des projets polluants », a-t-elle ajouté, précisant que des opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires français les plus radioactifs à Bure (Meuse) participeront aussi à la rencontre. Des dizaines d'assemblées, tables rondes ou ateliers de formation sont prévus à La Couvertoirade, petit village d'Aveyron.

Hasard du calendrier, cette mobilisation intervient avant l'examen, mardi, par le Conseil d'Etat, du référé-suspension contre la dissolution par le gouvernement des Soulèvements de la terre, à la suite des violents affrontements de Sainte-Soline. Les Soulèvements de la terre tiendront une conférence de presse vendredi à La Couvertoirade.

Le plateau du Larzac fut le théâtre de dix ans de combat, à partir de 1971, mené d'abord par une centaine d'agriculteurs, rejoints ensuite par des dizaines de milliers de jeunes militants. Le projet d'extension du camp militaire fut abandonné après l'élection à la présidence de la République du socialiste François Mitterrand en 1981.