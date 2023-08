Le groupe Burel fusionne ses trois marques sous la bannière Sky

« Dans les pratiques, la fertilisation, le travail du sol et le semis se combinent de plus en plus. Garder nos trois marques, qui, historiquement, correspondaient à ces activités, n’était plus cohérent avec les réalités de l’agriculture », explique Julien Burel, président du groupe Burel, lors de l’officialisation du regroupement des marques Sulky, Prolog et Sky sous la seule bannière Sky. La réflexion vers cette marque unique, avec la baseline « Farming together », a été entamée en 2020 avec une restructuration juridique et des réorganisations internes pour fusionner les équipes. En août 2023, elle s’est finalisée avec la sortie des premières machines aux nouvelles couleurs Sky. Le choix de cette seule marque commerciale s’est porté sur la dernière-née Sky « car c’est une contraction de Sulky et un nom qui passe bien dans toutes les langues européennes, argumente Julien Burel. Nous l’associons à Burel Group pour continuer à afficher notre identité de groupe familial ».

Depuis quelques années, les trois marques partageaient une communication commune autour de 4 savoir-faire : précision, technologie, efficacité énergétique, agronomie. « Avec une seule marque, nous gagnerons en visibilité pour nos nouveautés », espère David Guy, directeur général de Burel Group.

Les matériels produits par le groupe Burel sont désormais tous estampillés de la marque Sky. ( © Terre-net Média)

Le groupe Burel a aussi regroupé ses marques pour s’adapter à l’évolution du réseau des concessionnaires et accompagner le développement de la marque à l’international. « Le réseau de la distribution se concentre et ne se raisonne plus à l’échelle d’un seul pays, souligne David Guy. De plus en plus de concessions travaillent sur plusieurs pays. En regroupant nos offres sous une seule bannière, cela nous a permis de réorganiser nos forces commerciales par zone. Nous avons mis en place des tarifs et conditions commerciales uniformisés pour toute l’Europe ».

De fortes ambitions de croissance

De quoi accompagner les ambitions de développement du groupe. « Notre objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2026, dont 50 % à l’export, affiche Julien Burel. En 2023, notre chiffre d’affaires devrait atteindre les 85 millions dont 40 % réalisé à l’international ».

Le groupe veut maintenir sa croissance malgré la hausse des coûts de production. « Nous avons réussi à l’absorber, se félicite Julien Burel. En parallèle, pour sécuriser nos productions et diminuer les risques de tensions sur les approvisionnements en pièces clés, nous avons travaillé sur le sourcing pour diversifier nos fournisseurs. Ce travail se poursuit sous l’angle environnemental pour produire avec un meilleur bilan carbone. »

Pour étayer ses ambitions, le groupe Burel investit : agrandissement ou rénovation de ses 4 usines, création d’un nouveau magasin de pièces détachées, d’un centre de formation technique pour les techniciens et concessionnaires, d’une école de formation pour pourvoir aux besoins de recrutement des usines. L’investissement passe aussi par de nouveaux outils numériques. Fini les manuels de 1 000 pages. Désormais sur chaque machine sera apposé un QRcode à flasher pour accéder à un manuel nouvelle génération, trouver des réponses rapides et voir des vidéos pour faciliter la mise en route et les réglages.

La gamme de matériels aux nouvelles couleurs Sky sera visible sur plusieurs salons en France et en Europe ces prochains mois : à Agroshow en Pologne du 22 au 24 septembre 2023, au Sommet de l’élevage à Cournon du 3 au 6 octobre 2023, à Agritechnica à Hannovre du 12 au 18 novembre 2023 (Hall 12, Stand C37) et au Sima à Paris du 24 au 28 novembre 2024.

À lire aussi >> Visitez l'usine de distributeurs d'engrais Sulky