Bednar met en avant un déchaumeur polyvalent et un semoir universel

Le constructeur tchèque Bednar a montré au public, pour la première fois en France, lors du salon Innov-Agri qui s’est tenu du 5 au 7 septembre à Outarville, son dernier déchaumeur, le Swifterdisc XO_Profi. « Nous arrivions à la limite de notre modèle standard, le XO_F, sur les gros résidus, et l’Atlas Profi est orienté pour les travaux vraiment lourds. C’est un complément de gamme nécessaire, il y avait une vraie demande. D’ailleurs les premiers exemplaires tournent depuis une quinzaine de jours », annonce Gautier Deray, référent de la marque pour le nord de la France et le Benelux.

Le Swifterdisc XO_Profi existe en deux largeurs de travail, 6 m ou 7,25 m. Il permet une profondeur d’intervention allant de 2 cm à 14 cm. Ce déchaumeur à disques de conception courte propose notamment un grand débattement de 140 cm entre les sections de disques avant et arrière. « La matière retombe avant d’être retravaillée. Cela permet d’éviter les embourbements. Avec en plus 1,60 m entre la dernière rangée de disques et le rouleau, plus une garde au sol du châssis de 60 cm, il offre une vraie polyvalence. Déchaumage et enfouissement de grandes quantités de résidus type maïs grain, pailles broyées, grands couverts, fumiers… », avance Gautier Deray.

Le semoir Omega OO_Ferti mis à jour

Autre première exposition présentée à Innov-Agri, le semoir Omega OO_FL. « Il remplace notre semoir Omega OO_Ferti qui était commercialisé depuis 2015 et que nous arrêtons. Il conserve tous les atouts du Ferti avec plusieurs mises à jour », explique le représentant de Bednar.

Les deux cuves en acier « taillées à la serpe » sont ainsi remplacées par des cuves moulées en plastique. « Outre l’amélioration de l’aspect esthétique, elles permettent un écoulement optimal et un suivi de la pression en continu », assure Gautier Deray. L’Omega OO_FL existe en quatre largeurs (4 m, 6 m, 8 m et 9 m), pour une trémie de 4 000 l pour le 4 m et 5 000 l pour tous les modèles supérieurs, et un espace inter-rangs de 12,5 ou 16,7 cm. Une troisième cuve est proposée en option, pour permettre la combinaison de trois produits (semences et fertilisants) et de trois profondeurs.

Un point commun, sur le Swifterdisc XO_Profi et sur l’Omega OO_FL les sections de disques sont agencées en « X », une technologie baptisée X-Precise par Bednar, pour « limiter la dérive latérale de la machine », souligne Gautier Deray. Le déchaumeur à disques et le semoir suivent ainsi « parfaitement les traces du tracteur ».

