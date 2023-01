La Coopération agricole sonde les attentes des jeunes générations

Après avoir mené une enquête qualitative auprès de 100 jeunes Français en décembre, la Coopération agricole poursuit son travail de dialogue et d’écoute auprès des jeunes générations pour mieux comprendre les attentes des citoyens vis-à-vis des secteurs agricole et agroalimentaire. Cinq réunions publiques se tiendront entre le 26 janvier et le 16 mars : à Rennes le 26 janvier, Saint-Etienne le 1er février, Laon le 6 février, Narbonne le 8 mars, et Limoges le 16 mars.

« Les réunions seront l'occasion d'approfondir la réflexion sur ce que les citoyens attendent du monde de l'agriculture et de l'alimentation, afin de mieux comprendre les tendances qui traversent aujourd'hui la société et ainsi positionner les coopératives pour qu'elles soient les plus à même de répondre aux demandes des consommateurs et des citoyens dans les décennies à venir », indique la Coopération agricole.

Au-delà de la stratégie des coopératives, il s’agit également de contribuer à l’élaboration de la future loi d’orientation et d’avenir agricole, au sujet de laquelle une réflexion nationale a été lancée par le gouvernement fin 2022.