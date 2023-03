Deutz-Fahr lance son DeutzFahrmerFestival 2023 avec 9 étapes

Deutz-Fahr part à la rencontre des agriculteurs grâce à son roadshow baptisé le Deutz-FahrmerFestival 2023. La marque mise à nouveau sur son événement pour souligner son dynamisme !

Déjà 8 ans que le tractoriste sillonne les routes de France. Après des milliers de kilomètres parcourus et en raison du succès de l’édition passée, le constructeur a décidé de donner de l'ampleur à son roadshow avec neuf étapes (contre six précédemment) en France du 18 avril au 12 mai 2023. Quatre semaines intensives pour le convoi Deutz-Fahr, composé de 4 semi-remorques et plus de 5 camions, qui suivra l'événement afin d'offrir une expérience originale aux fans de machinisme.

80 % du réseau de concessionnaires mobilisé

Au programme : le lancement officiel de la dernière génération de tracteurs de la série 6.4 RVS/TTV composé de trois engins (6130.4, 6140.4, 6150.4). Ce sera une première pour les tracteurs sur le territoire français. Sans oublier la version Warrior JavaGreen, qui sera revêtue par le 8280TTV de la tournée. Les équipes de la filiale française Deutz-Fahr France seront sur place, ainsi que 80 % du réseau de concessionnaires, qui sera mobilisé pour l’occasion. Le maître mot de l'événement : proximité avec les agriculteurs durant ces journées et convivialité.

Le rendez-vous est donné sur les étapes du tour de 11 à 16 h avec sur chaque étape :

Essais tracteurs

Test de traction

Test de consommation en partenariat avec les chambres d’agriculture

Animations (ball-trap, réalité virtuelle…)

Restauration gratuite

Show de la gamme Deutz-Fahr

A chaque étape, le show de la gamme Deutz-Fahr promet quelques frissons aux agriculteurs. Sans oublier la convivialité. (©Deutz-Fahr)

A souligner aussi la naissance de la mascotte « Deutzi », que les followers de la marque ont baptisé sur les réseaux sociaux, mais également le renouvellement du traditionnel show pour faire froid dans le dos des participants. Enfin, le distributeur France Pneus Sélection présentera sa gamme de pneumatiques chinois Maxam. Sans oublier les chargeurs frontaux Stoll, qui signent leur retour au sein du dispositif via différents ateliers.