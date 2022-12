Votre site Terre-net fait peau neuve !

Depuis plusieurs mois, toute l’équipe de Terre-net a travaillé à la rénovation du site leader de l’information agricole pour les professionnels. Cette nouvelle version de Terre-net est désormais réalité pour vous.

Quoi de neuf sur Terre-net ?

Cette version de Terre-net laisse place à plusieurs nouveautés.

L’accès à vos contenus serviciels Marchés et Météo (Cotations, analyses et tendances, prévisions météo, etc) est simplifié. Choisissez une culture ou un type d’engrais et retrouvez toutes ses cotations, les analyses et tendances correspondantes. Votre espace Météo met davantage en avant vos prévisions à 10 jours, avec toutes les données météorologiques et agronomiques utiles.

Surtout, de nouveaux onglets thématiques vous sont proposés : dans un contexte où plus de la moitié des exploitations sont gérées par des agriculteurs de plus de 55 ans, un espace « Installation-transmission » regroupe toute l’actualité spécifique à cet enjeu à la fois individuel et sectoriel. Et grâce à l'espace « Idées et débats », vous retrouverez aussi plus facilement tous les contenus qui vous donnent la parole : vos témoignages, les reportages, vos réactions et vos avis sur les sujets du moment. Parce que, sur terre-net, votre parole a autant d’importance et de valeur que celle de vos représentants professionnels ou un ministre.

