Se lancer dans l’agrivoltaïsme en grandes cultures

L’agrivoltaïsme, tel qu’il a été défini, se différencie des projets ayant vu le jour depuis près de 20 ans avec plus ou moins de pertinence et d’acceptation locale. Il n’est là pas question de bâtiments qui fleurissent sous prétexte d’être couverts de panneaux solaires ni de centrales sur parcelles délestées de leur production agricole. Si les projets en autoconsommation continueront à exister, le fort déploiement du solaire annoncé dans les prochaines années concerne, avant tout, des projets sur terrains pâturés et cultivés, dans le cadre des appels d’offres de rachat d’électricité au niveau national.

Cela étant dit, les besoins énergétiques nationaux à visée d’autonomie et surtout de baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) ne justifient une mobilisation que d’environ 0,5 % de la SAU. L’implantation de panneaux solaires sur parcelles agricoles ne se fera donc pas partout ni de n’importe quelle façon. Si les premières expérimentations ont été menées en élevage ou en maraîchage, l’intérêt des développeurs pour les grandes cultures est grandissant, des solutions adaptées voyant le jour.

Des références à construire

En matière d’agrivoltaïsme, chaque projet est différent. Leur pertinence au niveau du territoire contribue à leur acceptabilité sociétale. Aussi, pour un certain nombre de projets, les productions sous panneaux profiteront d’un suivi agronomique rigoureux. L’expérimentation sur site et la recherche ont un grand rôle à jouer pour asseoir leur utilité. Cette démarche servira aussi à ce que les exploitants agricoles puissent s’engager avec le plus de clairvoyance possible.

Quelles perspectives laissent entrevoir les besoins électriques en France et d’évolution vers une production énergétique décarbonée ? Pourquoi envisage-t-on l’agrivoltaïsme sur des parcelles de grandes cultures ? Quelles sont les solutions techniques ad-hoc ? Comment les projets se mettent-ils en place et quels sont les points de vigilance à adopter ? Autant de questions que peut se poser un agriculteur tenté par l’aventure de la production énergétique.

Ce sont autant les enjeux que les modalités pratiques que nous avons cherché à clarifier dans ce livre blanc. Nous vous proposons de comprendre à la fois le contexte en matière de production d’énergie renouvelable, et de vous présenter les opportunités que cela peut ouvrir pour l’agriculture pour éclairer la réflexion et s’engager plus sereinement dans un projet d’agrivoltaïsme en grandes cultures.

Livre blanc réalisé par Terre-net Factory et proposé par TSE.