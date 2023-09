Nouveautés matériels, échanges conviviaux, robots : Ce qu’on peut voir sur Innov-Agri

Sur les terres beauceronnes d’Outarville, ce ne sont pas les conditions caniculaires parfois éprouvantes qui ont réfréné l’envie des agriculteurs de venir arpenter les allées d’Innov-Agri. Les visiteurs ont pu découvrir de nombreux matériels en démonstration ou, à défaut, en statique, et parmi eux, quelques nouveautés, comme le télescopique JCB 530-60 Agri Super, ou le nouveau modèle télescopique Farmlift de CaseIH et les nombreuses nouveautés de Pöttinger.

Dans les différents espaces de conférence, il est question d’installation-transmission, d’agroécologie, d’agrivoltaïsme, d’alternatives aux énergies fossiles, mais aussi de gestion de l’eau. De nouveaux matériels bien particuliers se sont aussi faits remarquer : les robots, de toutes les tailles, et pour des usages différents, ne laissent pas les visiteurs indifférents.

Auprès des visiteurs, les robots font bonne impression mais questionnent

Dans un thread sur X (anciennement Twitter), Vincent Guyot, installé dans l’Aisne, partage sa visite. Au programme : « des conférences, du matériel en action ainsi que la découverte de nouvelles machines et de nouvelles idées pour faire la transition vers l’agroécologie tant attendue par la société », explique l’agriculteur. Innov-Agri, c’est l’occasion de retrouver d’autres agriculteurs pour échanger. « J’ai aussi croisé un successeur pour la ferme, au cas où aucun de mes deux garçons n’ait la passion pour s’installer sur la ferme. Cette personne s’appelle « Personne » et elle m’a fait bonne impression », indique Vincent Guyot en faisant référence aux robots. « J’ai également ouvert mon dossier irrigation pour l’exploitation car le maintien de la production dans les « cranettes » va dépendre de la volonté de l’Europe et de ma capacité à lever le facteur limitant qu’est l’eau ».

Retrouvez tous les détails ci-dessous :

#Thread spécial sur ma journée à @Innovagri1 : début de visite par un retour à l'école pour écouter sagement une présentation : "l'agroécologie : c'est quoi ?" par @icosysteme . J'ai bu du petit lait. Certaines minorités bruillantes devraient aller un peu à l'école.

1/... https://t.co/qF6HBfCnkN — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) September 6, 2023

Qu’en pensent les visiteurs ?

Nous avons questionné aussi d’autres visiteurs dans les allées à la fin de la première journée. Et « il fait chaud ! » : c’est l’expression qui revient le plus souvent quand on demande aux visiteurs ce qu’ils ont pensé du salon. Casquettes, chapeaux et lunettes de soleil sont, en effet, de rigueur pour profiter pleinement de cette édition 2023 d’Innov-Agri. Plusieurs conseillent de venir dès l’ouverture afin de déambuler dans les allées tant que la « fraîcheur matinale » est là et privilégier d’aller à l’abri du soleil, sous les tentes par exemple, aux heures les plus chaudes. Guillaume, Clément et Thomas, venus de Poitiers dans la Vienne, ont, eux, favorisé les moments les plus calmes pour aller voir les concessionnaires. « Les exposants sont plus disponibles, et les échanges se font plus facilement. C’est l’occasion de discuter sur ce qui va et ce qui ne va pas », nous expliquent-ils. Les Poitevins ont notamment fait le déplacement pour se renseigner sur les outils de travail de sol et pour le matériel d’irrigation. « On apprécie aussi les démonstrations de matériel en plein champ. »

Avec cette météo, Benoît, installé près d’Alençon dans l’Orne, regrette juste de ne pas avoir trouvé de glaces sur le salon. Il est venu en famille avec Benoît et Florian pour « découvrir ce qui se fait niveau matériel ». « Cela donne des idées d’adaptation pour nos propres outils », précise aussi Florian. Les Normands ont également tiré parti de leur venue pour faire découvrir le salon à leur ami Daniel, qui ne travaille pas dans le milieu agricole. Parmi les choses qui les ont marquées lors de la journée : l’évolution des façons de cultiver, plus tournées vers la vie des sols et le nombre de robots agricoles présents sur le salon. « C’est l’avenir, estiment-ils, quand on voit les difficultés rencontrées pour trouver de la main-d’œuvre ». Ils se questionnent toutefois encore sur la confiance en ces machines et la sécurité face aux nombreux vols dans les exploitations agricoles.

Un évènement qui réunit les générations

Également originaires de l’Orne, Samuel et Nicolas n’avaient pas prévu de voir quelque chose en particulier. Les deux amis voulaient faire un tour, « on est venus aussi avec mon frère qui gère une ETA et ses chauffeurs, c’est l’occasion de passer une journée conviviale dans un salon de plein air », explique Nicolas. L’objectif était le même pour Daniel, Dominique et Adrien du nord de l’Yonne, trois générations réunies. « Je viens voir les nouveautés, me promener un peu et surtout prendre du temps avec mon père à la retraite et mon fils, actuellement en lycée agricole », explique Dominique, en réflexion pour l’achat d’un tracteur. « Cela permet aussi de discuter avec les marques quand il y a des problèmes et de revoir plusieurs copains d’école ». Suite à cette journée, l’agriculteur repart toutefois avec un sentiment de lassitude dans le monde agricole en général, sûrement dû à la conjoncture, estime-t-il. Également venus faire le tour des nouveautés, André, Florian et Romain se disent toujours surpris par la taille des engins : « de plus en plus gros », cela pose des questions, selon eux, pour l’avenir des agriculteurs et des exploitations.

Originaires du Lot-et-Garonne, Benoît, Valentin, Emma et Gabriel ont plutôt l’habitude de se rendre sur l’édition Innov-Agri d’Ondes. De passage dans le Loiret pour voir des amis, ils ont fait une halte à Outarville. Mais quel que soit le salon, le problème reste le même pour Benoît : « le prix du matériel, tout est trop cher ! ». « Concernant l’agriculture biologique aussi, on voit que c’est plus timide », observe-t-il. Déjà converti, l’agriculteur reste convaincu par son système. « À voir en fonction des attentes des consommateurs, il y a toujours des hauts et des bas dans chacun des systèmes ».

Gaëtan, Nolann, Tom et Marc-Antoine se sont rencontrés il y a un peu plus d’un mois dans le Loiret. Originaires de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire, ils sont présents pour la saison des arrachages des pommes de terre et en profitent pour venir sur Innov-Agri. Tous passionnés de machinisme, ils attendent avec impatience les prochaines nouveautés. Sur la question des robots agricoles, les avis divergent quant à leurs intérêts : « pourquoi pas, pour Tom, ça dépend des usages ». Nolann est moins emballé : « nous, on est des chauffeurs et les robots sont là pour nous remplacer… ». « Le guidage, par contre, offre un super confort de travail », note Gaëtan. Futur éleveur laitier en Bretagne, il apprécie les démonstrations mais préfère quand elles sont réalisées chez lui ou dans un contexte proche.

Fille d’agriculteurs, Stéphanie est, de son côté, venue pour une sortie familiale avec son mari, Dominique, et ses deux garçons, Nathan et Maxence, qui s’intéressent à l’agriculture. Petits et grands retiennent surtout de cette journée « l’impressionnante évolution des machines et des technologies ».

Et vous ? En visite sur Innov-Agri, que retenez-vous de cette édition 2023 ?