Pour séduire les agriculteurs français, le constructeur Gil mise sur la simplicité

Julio Gil, le président de Gil (son père, qui s’appelait pareil, a fondé l’entreprise en 1954), regarde le soleil qui s’abat sur les allées d’Innov-Agri. « Entre Madrid, où nous sommes implantés, et Outarville, il n’y a plus de différences », constate-t-il en ce mercredi 6 septembre où le thermomètre affiche... 36 degrés. Cette expérience des climats extrêmes, le constructeur veut en faire une force.

« En Espagne, il y a beaucoup de pierres et il faut s’adapter à la poussière. Le colza est par exemple implanté en septembre par 30 degrés. Nos agriculteurs ne peuvent pas tous se payer une trop grande sophistication. Nous nous sommes donc adaptés. Notre matériel est ainsi très résistant et en général très simple. Et franchement, quel agriculteur utilise aujourd’hui toutes les options de ses machines ? » poursuit Julio Gil.

À l’approche de son 70e anniversaire, le constructeur s’est offert un stand à Innov-Agri. « Nous devons nous faire connaître auprès des agriculteurs, créer des contacts avec les distributeurs et présenter nos nouveautés », résume Julio Gil. Une démarche pas toujours évidente. « Il y a énormément de concurrence en France, avec beaucoup de grands constructeurs. Nous rencontrons les mêmes difficultés pour nous implanter ici qu’eux chez nous, où nous sommes numéro 1 sur les semoirs. »

Un semoir et un pulvérisateur en vedette

Gil présente notamment sur son stand l'Airsem-D, un semoir traîné pour semis direct à disques. Quatre modèles, d’une largeur de travail allant de 4,50 m à 6,70 m, offrant une capacité de trémie de 2 900 l, et affichant un poids allant de 4,5 t à 6,5 t. Le distributeur est alimenté par moteur électrique. Pour le semis : ouverture du sillon monodisque, roue indépendante de contrôle de la profondeur, roue tasseuse et roue de fermeture du sillon.

Côté pulvérisateur, le constructeur madrilène montre aux visiteurs son Telenov V-Pro, disponible en six versions, avec des cuves de 1500 l ou 2 000 l et des rampes de 18 m, 21 m ou 24 m. Ce pulvérisateur suspendu, sur châssis en acier, est équipé d’une pompe à membranes basse pression assurant un débit de 210 litres par minute. Il bénéficie d’un réservoir auxiliaire lave circuit, d’un réservoir lave mains, d’un indicateur de niveau mécanique et d’un contrôle unique pour toutes les opérations avec hydrochargeur (y compris clapet anti-retour).