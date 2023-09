Après la visite de Fesneau à Innovagri, des annonces très attendues

Premier salon agricole de la rentrée automnale, Innovagri s’est offert une clôture ministérielle jeudi 7 septembre. Pendant près de deux heures, Marc Fesneau a arpenté de nombreux stands de constructeurs et les différents villages thématiques du salon. Pour balayer autant d’enjeux et défis auxquels sont confrontés les agriculteurs : freins au développement de la robotique, optimisation de la gestion de l’eau, avenir de la production betteravière, installation et transmission, apports des nouvelles technologies pour produire mieux et s’adapter au changement climatique, réduction des phytos, décarbonation, entre autres. Une visite chargée d’échanges, mais sans annonces.

Un peu plus tard dans la soirée de jeudi, Emmanuel Macron recevait longuement Arnaud Rousseau, président de la FNSEA pour discuter notamment des difficultés françaises en termes de souveraineté alimentaire et de l’annonce de Bruno Le Maire de mettre progressivement fin à la détaxation du GNR. Un rendez-vous annonçant de prochaines annonces ? Le ministre de l’agriculture pourrait en faire dimanche 10 septembre à Cambrai lors de sa visite des Terres de Jim. Les premiers choix gouvernementaux sur le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricole, tant attendus par la profession, pourraient être – enfin – dévoilés.

Mardi 12 septembre à Rennes, le ministre de l’agriculture sera aussi attendu au tournant, notamment sur la question du prix du lait et des charges.