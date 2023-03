« Je suis heureux de l'arbitrage qu'on a, qui est un arbitrage de dire "stabilisation des prélèvements", donc on ne redemande pas un effort supplémentaire » aux agriculteurs, a déclaré Marc Fesneau au dernier jour du congrès de la FNSEA.

Avec le changement climatique, « sans doute on aura besoin de plus de surfaces à irriguer » donc, à prélèvements constants, il faudra consommer moins d'eau à l'hectare, a-t-il brièvement esquissé, mentionnant une forme de « sobriété à l'hectare ».

Au même moment, le chef d'Etat, qui redoute des « situations de grand stress à l'été prochain » dans certaines communes, annonçait qu'« un plan de sobriété sur l'eau » serait demandé « à chaque secteur » d'« ici à l'été », lors de la présentation dans les Hautes-Alpes de sa stratégie de gestion de l'eau. Citant « l'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture », M. Macron a appelé à la responsabilisation de chacun.

Selon les déclarations du ministre, l'agriculture est affranchie d'un objectif de baisse des prélèvements.

« Pour l'agriculture, c'est pas comme ça qu'on a posé les choses », a-t-il dit. « On doit faire plus d'irrigation avec la même quantité d'eau que nous utilisons aujourd'hui », a parallèlement expliqué pour sa part le président.

L'agriculture est la première activité consommatrice d'eau en France avec 58 % du total, devant l'eau potable (26 %), le refroidissement des centrales nucléaires (12 %) et les usages industriels (4 %).

Selon un récent rapport sénatorial, « environ 20 % des exploitations agricoles sont équipées d'un système d'irrigation (soit environ 75 000 irrigants) » et « 60 % des surfaces irriguées concernent des productions de maïs ».

« On ne prélèvera pas moins, pas plus. Il va y avoir une stabilisation pour l'agriculture », a constaté avec satisfaction Christiane Lambert, présidente sortante de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

Quelques jours après la violente manifestation contre la mégabassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le président a validé l'utilité de ces retenues, tout en disant jeudi vouloir mieux en « répartir les usages » et conditionner leur utilisation à des pratiques d'économies d'eau et de pesticides.

« Parler de sobriété ne nous fait pas peur. Nous sommes déjà engagés. De 2000 à 2023, nous avons déjà réduit de 54 % les utilisations de produits phytosanitaires », a affirmé Mme Lambert.

« Tout ça on le fait déjà », « finalement, rien ne change pour nous », pouvait-on entendre dans les allées du congrès après les annonces présidentielles, relayées par Marc Fesneau.

Evoquant la mobilisation anti-bassine de Sainte-Soline, le ministre a de nouveau critiqué élus et syndicats qui « s'associent à ces mouvements qui n'ont d'autre but que la violence et la destruction » et « déshonorent leur responsabilité ».

« Oui, il faut dissoudre le mouvement [anti-bassines] Les Soulèvements de la terre », a plaidé la patronne de la FNSEA. Elle a appelé à « cesser d'être complaisants avec les partis et les syndicats qui détruisent les outils de production de leurs collègues agriculteurs », citant la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole français, classé à gauche.

A l'extérieur du palais des congrès, des militants du mouvement écologiste Extinction rebellion ont brièvement déployé une banderole clamant « FNSEA = Agriculture à l'agonie. Notre avenir, c'est l'agroécologie ».

Parmi eux, « Günther », jeune maraîcher, déplorait « la défense d'un productivisme » mortifère : « On doit tous réduire notre empreinte. Moi je paille mes sols, je plante des arbres pour limiter l'évaporation [de l'eau des plantes]. Ici, on veut que rien ne change. »