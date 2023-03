Météo-France met en ligne ses projections régionales sur la disponibilité en eau

Ce portail, élaboré dans le cadre d'un projet européen en collaboration notamment avec l'institut de recherche Inrae, comprend « un ensemble de données hydrologiques (sur le) climat futur, basées sur les différents scénarios du Giec et permet de visualiser, sous forme de cartes, l'évolution de la ressource en eau au plus près des territoires, à court, moyen et long terme », indique Météo-France dans un communiqué.

Les données disponibles sont notamment des simulations sur le débit des cours d'eau sur près de 850 points du réseau métropolitain, sur l'évapotranspiration, l'humidité des sols, l'équivalent en eau du manteau neigeux (le stock d'eau potentiellement disponible au moment de la fonte), le drainage (la quantité d'eau qui s'infiltre dans le sol) ou encore le ruissellement (l'eau que le sol ne retient pas et qui s'écoule vers les cours d'eau).

Le portail s'enrichira d'ici à l'été 2024, avec des données concernant les eaux souterraines et de nombreuses autres données sur d'autres cours d'eau du territoire.

Mis en ligne en accès libre, il est destiné en priorité aux gestionnaires de l'eau (Etat, collectivités...) et aux professionnels (agriculture, tourisme, industrie, énergie, assainissement, gestionnaire de réseaux) pour leur permettre de pouvoir accéder facilement aux données de simulations hydrologiques sur leurs bassins afin de prendre en compte le changement climatique dans leur décisions.

Cet outil s'ajoute au site Drias-climat.fr, le portail, lancé en 2012, qui présente les projections régionalisées du futur climat en France, selon les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Il est en cours d'actualisation pour tenir compte des récents rapports du Giec.

Le site Drias-eau.fr est déployé au sortir d'un hiver exceptionnellement sec, marqué par une série record de 32 jours sans pluie en février, des sols très secs dans certaines régions et 80 % des nappes phréatiques à des niveaux bas ou très bas fin février.

Pour tenter de mieux gérer la raréfaction de l'eau, Emmanuel Macron a dévoilé jeudi un « plan de sobriété » comprenant une cinquantaine de mesures qui concernent tous les secteurs économiques et les particuliers.

Le changement climatique a des conséquences sur le cycle de l'eau, en raison plus particulièrement de l'augmentation des températures et de la variabilité plus grande des précipitations. De nombreux impacts sont déjà visibles et mesurables: augmentation des épisodes de pluies extrêmes, sécheresses de plus en plus fréquentes, baisse de l'enneigement, etc, impactant directement de nombreuses activités.