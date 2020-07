Conseil sur les marchés agricoles Argus Media fait l’acquisition d’Agritel

Agritel, société française de conseil sur les marchés agricoles et agro-alimentaires, a été rachetée. Son nouveau propriétaire n’est autre que Argus Media : un des leaders mondiaux en matière d’information sur les matières premières. C’est dans un communiqué paru ce 6 juillet que la transaction a été révélée et a créé la surprise générale.

Depuis près de vingt ans, Agritel « accompagne les agriculteurs, les collecteurs et les entreprises agro-industrielles dans la gestion de leurs risques sur les marchés de matières premières agricoles ». Pour Michel Portier, fondateur et directeur général d'Agritel, le rachat de sa société marque le début d’une une nouvelle étape : une promesse de croissance pour l’entreprise, notamment à l'international, et de nouvelles opportunités pour ses clients.

« Le savoir-faire et l'expérience d'Argus dans le domaine de l’information et des prix de référence sur l’énergie et les matières premières vont offrir à Agritel de nombreuses synergies et la possibilité de proposer à nos clients de nouvelles solutions sur les marchés agricoles », explique Michel Portier. Outre des domaines d'activité et des zones géographiques complémentaires, les deux entreprises partagent aussi des valeurs communes. « Cela a été déterminant dans notre décision de rejoindre Argus », assure le directeur. « Une stratégie orientée vers le client, l’attachement à l’indépendance éditoriale et l’absence de conflits d’intérêts sont essentiels à nos yeux, tout comme le respect d’une méthodologie rigoureuse et conforme à la réglementation. »

Argus Media se réjouit également de sa nouvelle acquisition : « nous sommes ravis qu'Agritel ait décidé de nous rejoindre », a déclaré Adrian Binks, président-directeur général d'Argus Media. « Nous sommes depuis longtemps admiratifs de la façon dont Agritel a développé une gamme de services qui sont essentiels pour le secteur agricole. Alors que nous voulons élargir nos activités pour compléter nos offres déjà existantes dans les secteurs des engrais et des biocarburants, nous savons qu’Agritel sera un atout considérable dans la création de valeur pour nos clients ».

Si les termes de l'accord n'ont pas été révélés, le communiqué assure que « l'équipe et la direction d'Agritel resteront en place ».

À propos d’Argus Media

Argus est une société d’information indépendante qui compte plus de 1 000 employés. Elle a son siège à Londres et dispose de 25 bureaux dans le monde situés dans les principaux centres de production et d’échanges de matières premières. Argus établit des évaluations de prix et des analyses sur les marchés internationaux de l'énergie et de matières premières. Argus propose des services de conseil dédiés et organise des conférences qui font référence dans ces secteurs.

De nombreuses sociétés dans 140 pays du monde utilisent les données d'Argus pour indexer leurs échanges commerciaux physiques et comme référence sur les marchés des produits dérivés financiers, ainsi qu'à des fins d'analyse et de planification.

Argus a été fondée en 1970 et est une société privée enregistrée au Royaume-Uni. Elle est détenue par des actionnaires salariés, le fonds de croissance mondiale General Atlantic et Hg, l'investisseur spécialisé dans les logiciels et services informatiques.

