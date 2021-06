L'info marché du jour Deux rapports américains attendus ce mercredi

Deux rapports de l’administration des USA sont attendus dans la journée, l’un concernant les assolements et l’autre les stocks. Ils pourraient faire réagir les marchés.

Les acteurs du marché sont dans l’attente de deux rapports de l’USDA, le département étasunien de l’agriculture, qui seront publiés ce mercredi et vont permettre d’évaluer le niveau de l’offre outre-Atlantique.

Le premier, annuel, concerne les surfaces consacrées aux semis de maïs et de colza. « Les niveaux de prix de la récolte 2021 ont favorisé logiquement la progression des surfaces emblavées pour ces deux cultures. La publication de ce soir devrait ainsi valider cette hypothèse et mettre en lumière le niveau de cette progression. », explique Agritel ce matin.

Le second rapport est trimestriel et concerne la taille des stocks de produits agricoles dans le pays. Il devrait confirmer les prévisions des opérateurs, qui « anticipent une chute des stocks au 1er juin de blé, de maïs et de soja », indique Marius Garrigue sur terre-net.fr.

De fait, les conditions de culture des blés de printemps aux États-Unis sont jugées « inquiétantes », celles des maïs et des sojas voient leurs notations abaissées par rapport à l’an dernier.

