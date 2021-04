Euronext Le blé de la prochaine récolte progresse soutenu par les craintes liées au froid

• AFP

Les prix du blé progressaient, mercredi à la mi-journée, s'agissant des échéances liées aux récoltes de la prochaine campagne de commercialisation, conséquence directe des inquiétudes liées à la vague de froid qui touche actuellement l'Europe.

« Les épis qui sont à l'état embryonnaire dans les tiges sont d'autant plus sensibles à des gels importants, comme ceux qu'on a aujourd'hui, qu'ils sont développés », a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse, Stéphane Jézéquel, directeur scientifique à l'institut technique Arvalis. Le développement des cultures à ce stade de l'année est d'autant plus important du fait du réchauffement climatique et des « vagues de chaleur ou de temps trop doux en hiver », ce qui fait qu'« elles sont davantage sensibles au niveau des épis à cette vague de froid », a ajouté M. Jézéquel. S'il note que les céréales ont « des capacités de récupération » après un épisode de gel de ce type, du fait qu'il y a « plusieurs tiges par plante » et que les tiges dites « secondaires » peuvent monter en épi pour compenser, il y aura « certainement des champs, des parcelles, des régions où les céréales très développées auront des dégâts importants avec cette vague de froid ».

S'agissant de l'échéance rapprochée de mai, qui concerne l'ancienne récolte encore en cours de commercialisation, elle était en recul, « dans un contexte de manque de compétitivité à l'export pour les origines européennes », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée mercredi. L'Égypte, qui a lancé il y a près d'une semaine un appel d'offres, a finalement acheté 345 000 tonnes de blé tendre dont 290 000 tonnes de blé russe et 55 000 tonnes de blé ukrainien, malgré les taxes à l'export en Russie. Selon les derniers chiffres publiés mardi soir par Bruxelles, les exportations de blé tendre par les pays de l'UE pour la campagne actuelle atteignent désormais 20,26 millions de tonnes (Mt) à ce stade. La France reste en tête, à 5,76 Mt, devant l'Allemagne, à 2,64 Mt et la Lituanie, à 2,63 Mt.

Peu avant 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 75 centimes sur l'échéance de mai à 205 euros, et à l'inverse, progressait de 50 centimes sur l'échéance de septembre à 195 euros, pour environ 12 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur l'échéance de juin à 212 euros, et progressait de 50 centimes sur l'échéance d'août à 209 euros, pour près de 300 lots échangés.

