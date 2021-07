Euronext Le blé poursuit sur sa lancée, conditions de culture et de récolte tendues

• AFP

Les prix du blé grimpaient encore, vendredi à la mi-journée, dans un marché focalisé sur les bulletins météo des deux côtés de l'Atlantique, entre intempéries en Europe et sécheresse en Amérique du Nord.

En Europe, « la fin de semaine va être marquée par une volonté d'avancer dans les travaux de récolte avant les pluies annoncées pour la fin du week-end et la semaine prochaine », rapporte le cabinet Agritel. Le marché est « nerveux » en raison des retards pris dans les moissons et des risques pesant de fait sur la qualité des grains, poursuit Agritel.

En France, au 26 juillet, 47 % de la récolte de blé tendre a été réalisée, contre 87 % l'an dernier, selon le suivi Céré'Obs, de FranceAgriMer. 75 % des blés sont jugés dans un état bon à très bon (ils n'étaient que 56 % l'année dernière). En maïs, le stade de la floraison femelle a pris un peu de retard par rapport à d'ordinaire. Dans le même temps, 90 % des maïs poussent dans des conditions bonnes à très bonnes (contre 77 % l'an dernier).

Autre facteur de tension : la sécheresse en Amérique du Nord qui malmène les cultures de blé de printemps. Selon les dernières estimations du Conseil international des céréales (CIC), la production mondiale de blé 2021-2022 est revue à la baisse, à 788 millions de tonnes, notamment en raison du temps sec au Canada et aux États-Unis. À l'inverse, l'estimation de production de maïs est révisée légèrement à la hausse, à 1,2 milliard de tonnes.

Peu après midi (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé augmentait de 1,25 euro sur l'échéance de septembre à 222 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance de décembre à 224 euros, pour plus de 26 700 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, prenait 7,75 euros sur l'échéance d'août, bientôt close, à 275 euros, et progressait de 1,50 euro sur l'échéance de novembre à 212 euros, pour environ 250 lots échangés.

