L'info marché du jour Le CIC rogne légèrement ses prévisions de production céréalière mondiale

D'après les dernières prévisions du Conseil international des céréales, le monde produirait 2 255 Mt de céréales pour la campagne de commercialisation 2022/23, soit un peu moins que ce qu'indiquaient les dernières estimations, et 33 Mt de moins qu'en 2021/22. La consommation, à 2 272 Mt, connaîtrait pour sa part son premier repli depuis 2015/16.

Dans ses prévisions du mois de novembre, le Conseil international des céréales (CIC) écorne légèrement (1 Mt) sa précédente estimation des chiffres de la production céréalière pour 2022/23, à 2 255 Mt. En cause : une estimation « plus modeste pour le blé » liée aux perspectives chez les exportateurs majeurs de l’hémisphère Sud et notamment aux « préoccupations croissantes pour les cultures d’hiver en Argentine ».

Le total de la consommation céréalière est de son côté réhaussée de 1 Mt, à 2 272 Mt, surtout en raison d’un affourragement en maïs évalué plus élevé que le mois dernier. Les stocks de fin de campagne ont été abaissés de 4 Mt, à 580 Mt, « principalement du fait des changements apportés au blé », les échanges sont revus en baisse de 3 Mt, à 405 Mt, « en raison de réductions pour le maïs et l’orge ».

Selon ces dernières prévisions pour 2022/23, la production mondiale totale de céréales devrait donc se contracter de 33 Mt et 1 % cette campagne par rapport au record de 2021/22 : « de plus petites récoltes de maïs (- 53 Mt) et de sorgho (- 1 Mt) l’emportant sur les augmentations évaluées pour le blé (+ 10 Mt), l’orge (+ 6 Mt), l’avoine (+ 2 Mt) et d’autres céréales secondaires (+ 3 Mt) ».

Following a record outturn in the previous year, 2022/23 #maize ( #corn) production forecast to drop, including smaller outputs in the EU, South Africa, Ukraine and the US. pic.twitter.com/M9U7YgCW2A — International Grains Council (@IGCgrains) November 17, 2022

La consommation mondiale céréalière en 2022/23 serait pour sa part inférieure de 1 % à la dernière campagne, « ce qui marque le premier repli annuel depuis 2015/16 » et s’explique par « une utilisation du maïs moindre dans l’industrie et l’affouragement ».

Largely reflecting a retreat in feed demand, but with food and industrial uses also seen lower, 22/23 world #maize ( #corn) consumption is forecast to contract y/y, but to remain above the five-year average. pic.twitter.com/yYTkBpp1yP — International Grains Council (@IGCgrains) November 18, 2022

Les stocks mondiaux se contracteraient pour la sixième année consécutive (- 16 Mt d’une année sur l’autre) à cause du « repli des inventaires de maïs, à leur plus bas niveau en dix ans ». Et les échanges mondiaux devraient reculer de 4 %, en lien avec des importations moindres de la Chine, du Canada, de la Turquie et du Brésil, et des exportations de la Mer noire en deçà de leur potentiel.

Global #wheat trade is forecast to retreat from the prior year’s all-time high, with Black Sea exports seen well below potential. pic.twitter.com/3zgNp5fhKi — International Grains Council (@IGCgrains) November 18, 2022

