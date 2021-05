Euronext Le climat sec nourrit la hausse des céréales

• AFP

Les prix des céréales progressaient, mercredi à la mi-journée, dans un marché toujours attentif au manque de pluie sur les cultures futures.

Les conditions climatiques très défavorables au Brésil et les « craintes de plus en plus avérées en France face à un déficit hydrique persistant » motivent ces achats à des niveaux de prix élevés, rapporte le cabinet Agritel. « Des pluies sont chaque jour attendues par les météorologues avec une fiabilité relativement faible en cette période », ajoute-t-il dans une note.

Peu après midi (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre nouvelle récolte progressait de 2,25 euros sur l'échéance de septembre à 222,75 euros, et de deux euros sur l'échéance de décembre à 221,50 euros, pour près de 11 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, augmentait de 3,50 euros sur l'échéance de juin à 251,50 euros et de quatre euros sur l'échéance d'août à 241 euros, pour près de 1 500 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net