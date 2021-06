L'info marché du jour Le dollar grimpe

Suite à la révision à la hausse des prévisions d’inflation par la Banque centrale américaine (Fed) , le dollar est à la hausse et ajoute à la pression baissière sur les cours agricoles.

La Banque centrale américaine (Fed) a laissé entendre mercredi qu’elle envisageait de rehausser les taux d’intérêts d’ici fin 2023, afin de ne pas laisser l’inflation s’emballer.

Cette perspective d’une politique monétaire plus stricte rendant le dollar plus attractif, un « sursaut du billet vert à l’international » se fait ressentir depuis mercredi après-midi, note Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Le dollar a ainsi atteint hier soir son plus haut niveau depuis avril, et « s’affiche en hausse à 1,1920 contre euro et 72,37 contre rouble », indique ce matin Agritel.

Pour les analystes, cette progression du dollar contribue à la chute des cours agricoles constatée ce jeudi - « un dollar plus fort renchérit les matières premières échangées dans la devise américaine, ce qui a tendance à peser sur leurs cours », écrivait l’AFP ce matin -, s’ajoutant à l’amélioration des conditions météo outre-Atlantique.

