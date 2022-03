Ukraine Le G7 exhorte à ne pas entraver les exportations de denrées alimentaires

• AFP

Les pays du G7 demandent à la communauté internationale d'éviter toute mesure limitant les exportations de denrées alimentaires pour ne pas aggraver l'actuelle hausse des prix sur ce marché déstabilisé par la guerre en Ukraine, a déclaré le ministre allemand de l'agriculture.

« Nous devons veiller à ce que les prix ne s'envolent pas davantage en raison d'une distorsion de marché si certains pays empêchent les exportations », a indiqué Cem Özdemir qui s'est dit « très inquiet » de ce risque, à l'issue d'une réunion avec ses homologues du G7.

Ces sept pays - États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie, Japon, Canada - se sont eux-mêmes engagés « à éviter tous les signaux et mesures restrictives qui limiteraient les exportations et entraînent de nouvelles hausses de prix », selon une déclaration commune. « Nous appelons tous les pays à maintenir ouverts leurs marchés alimentaires et agricoles et à se prémunir contre les mesures restrictives injustifiées à l'exportation », ont-ils ajouté.

Les prix mondiaux des denrées alimentaires battent des records actuellement, sur fond d'offre limitée aggravé par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ces deux pays sont en effet des exportateurs importants de denrées agricoles, notamment le blé.

Dans ce contexte, les États du G7 s'inquiètent de restrictions de pays exportateurs, qui seraient tentés de garder pour eux leur production, causant ainsi des pénuries et même des famines dans certaines régions du monde. « Si tout le monde pense à soi dans cette situation, cela va encore aggraver la crise et conduire à une nouvelle flambée des prix », a affirmé Cem Ozdemir.

« C'est pourquoi nous avons convenu aujourd'hui (...) que ce n'était pas ce que nous voulions, mais que nous aspirions à une étroite collaboration entre États, a-t-il ajouté. Pour le cas de l'Europe, le ministre a voulu toutefois rassurer. « L'Allemagne et l'Union européenne ne sont pas menacées de pénurie alimentaire », a-t-il affirmé.

