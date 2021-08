Chicago Le maïs prend de la hauteur, le phénomène La Niña inquiète

Le prix du maïs a connu une nouvelle séance de hausse marquée, mercredi, dans un marché animé par des informations indiquant que le phénomène climatique La Niña pourrait affecter la production en Argentine et au Brésil.

La Niña correspond à un refroidissement des eaux du centre et de l'est du Pacifique équatorial, qui perturbe la circulation des vents, les niveaux de pression atmosphérique et les précipitations. Selon le Centre de prévisions du service national américain de météorologie (NWS), la probabilité de voir La Niña se manifester de nouveau de novembre à janvier prochains est de 70 %, a souligné Rich Nelson, responsable de la stratégie au sein du courtier Allendale.

Jusqu'ici, « le marché se basait sur des prévisions de gros rendements du Brésil et d'Argentine dans l'année à venir », ce qui explique la hausse enregistrée mercredi, qui témoigne de craintes d'une production moindre que prévu.

Selon des météorologues, La Niña pourrait entraîner un temps plus sec que d'ordinaire en Argentine et au Brésil, des conditions défavorables aux cultures du maïs et du soja. L'Argentine est le troisième producteur mondial de maïs, derrière les États-Unis et la Chine. Le Brésil est lui le premier producteur et exportateur mondial de soja.

Le prix du maïs a aussi bénéficié d'un chiffre de production d'éthanol (dont une partie est produite avec cette céréale) en baisse aux États-Unis, selon le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), publié mercredi.

Après avoir bondi mardi, le soja a lui fait une pause, l'effet La Niña étant compensé par l'annonce de pluies dans la région des grandes plaines nord-américaines, où est cultivée une part importante de la production de cet oléagineux.

Quant au blé, son repli de mercredi est dû à des prises de bénéfices, selon les analystes du courtier CHS Hedging.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé mercredi à 7,2550 dollars contre 7,3225 dollars à la précédente clôture, en baisse de 0,92%.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,5075 contre 5,4525 dollars, en hausse de 1%.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,3150 dollars contre 13,3175 dollars mardi, quasi-stable (-0,02%).

