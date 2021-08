Chicago Les cours du maïs et du soja en repli, dans le sillage du blé

« Des prévisions météorologiques indiquent que des pluies vont bientôt arroser les plaines du nord-est où l'on cultive le blé », a expliqué Dax Wedemeyer, d'US Commodities. « Les pluies font baisser les cours », a-t-il rappelé alors que le prix du blé a diminué de plus de 3 %. Le haut niveau des prix de la céréale invitait aussi à « des prises de bénéfices », a précisé l'expert.

Le soja est resté en territoire positif une bonne partie de la séance, soutenu par de solides ventes à l'exportation, mais l'oléagineux a ensuite cédé du terrain dans le sillage du blé. « Le soja afficherait sans doute un cours supérieur si le blé n'avait pas décroché », a ajouté M. Wedemeyer. Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a encore annoncé deux ventes de soja à l'exportation, de 198 000 tonnes vers la Chine et de 132 000 tonnes vers une destination inconnue.

Le cours du maïs était influencé par les résultats distillés au cours de la tournée du média spécialisé Pro Farmer, qui pendant une semaine évalue et photographie les rendements des cultures de maïs. Les échos partiels de cette tournée d'inspection « montrent de bonnes perspectives de récolte pour l'est de la Corn Belt et même mieux qu'espéré à l'ouest », a indiqué l'analyste d'US Commodities.

As we crossed from Indiana into Illinois, our biggest takeaway from the corn southwest of Indianapolis was consistency. Ear counts and size were very consistent, contributing to strong, consistent yields from 211-234. Illinois corn has been similar thus far #PFtour21 pic.twitter.com/ekkqkUo60G