Chicago Les craintes de sécheresse font grimper le maïs et le soja

Les cours du principal contrat de maïs et de soja cotés à Chicago ont bondi lundi, après avoir baissé vendredi, dans un marché s'inquiétant de la sécheresse à venir dans le Midwest. Le blé a aussi progressé.

« Les modèles de long terme montrent un temps plus chaud et plus sec que ce qu'avait prévu le marché vendredi dernier », note Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Dans ses prévisions pour les 6 à 10 prochains jours, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) table en effet sur des températures supérieures aux normales saisonnières et faibles probabilités de précipitations dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska et le Minnesota. La sécheresse devrait rester de mise courant juillet.

Du côté de la demande, « il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles la Chine est toujours intéressée par l'achat de soja et de maïs américain, mais aucune commande n'a été annoncée ce matin », observe Nick Paumen de CHS Hedging.

Le marché agricole se prépare par ailleurs à un rapport trimestriel du gouvernement américain sur les stocks de produits agricoles dans le pays et à un rapport mensuel sur les surfaces consacrées aux semis, qui seront tous les deux publiés mercredi en fin de matinée.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre, le plus échangé, a conclu à 6,5150 dollars contre 6,4075 dollars à la précédente clôture, prenant 1,68%.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,4725 dollars contre 5,1925 dollars vendredi, grimpant de 5,39 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,1250 dollars contre 12,6975 dollars avant le week-end, montant de 3,34 %.

