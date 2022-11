L'info marché du jour Une production mondiale de blé tirée à la hausse par la Russie et le Canada

Les baisses de production en blés tendres ukrainiens, argentins et australiens sont compensées par des rebonds en Russie et au Canada, ce qui explique une production mondiale à un pic historique en 2022/23.

Pour la campagne 2022/23, la production mondiale de blé tendre atteindrait 759 Mt selon les données du Conseil international des céréales (CIC), soit une hausse de 8 Mt et de 1 % par rapport à 2021/22.

Ce serait un pic historique, qui s’explique par « le rebond de production dans les principaux pays exportateurs que sont la Russie (+ 20,4 Mt et + 22 % par rapport à 2021/22) et le Canada (+ 9,3 Mt et + 33 %) », explique Marc Zribi, responsable de l’Unité grains et sucre de FranceAgrimer, et malgré des baisses notables chez d’autres : - 11,3 Mt et - 54 % pour l’Ukraine, - 4,5 Mt et - 27 % pour l’Argentine, - 2,9 Mt et - 9 % pour l’Australie.

Chez les autres grands exportateurs, la production de blé tendre serait en légère baisse dans l’UE à 27 (- 4,6 Mt et - 4 %), stable aux USA et en hausse de 1,9 Mt et 14 % au Kazakhstan.

Du côté du maïs, le CIC annonce « l’une des contractions les plus fortes de ces dernières années » : - 4 %, soit – 51 Mt, à 1 166 Mt. Cette baisse s’appuie sur une baisse chez plusieurs grands exportateurs comme les USA (- 8 % par rapport à 2021/22) et évidemment l’Ukraine (- 41 %), mais aussi chez un gros importateur : l’UE-27 (- 31 %).

La production d’orge pour 2022/23 serait en hausse de 3 % sur un an, à 151 Mt, avec une hausse importante au Canada (+ 26 %) et en Russie (+ 20 %), et une baisse de 53 % annoncée en Ukraine.

