Capteur connecté Karnott lance son compteur de balles

Karnott vient d'annoncer le lancement de son capteur connecté qui compte les balles de paille ou de fourrage qui sortent de la presse. En clair, le dispositif compte chaque ouverture de porte et envoie automatiquement l'information sur l'application.

Karnott s'intéresse désormais aux balles de paille ou de fourrage. La marque vient de mettre au point un capteur connecté pour compter les balles. Le système est automatique pour plus de fiabilité et remonte les données sur l'application du même nom.

Le dispositif est positionné directement sur la presse et enregistre chaque ouverture de porte. Le comptage est instantané et l'agriculteur ou l'entrepreneur peuvent connaître leur stock et analyser la quantité récoltée par rapport aux années précédentes, voire d'une parcelle à l'autre.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net