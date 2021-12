Presses Big Pack Krone ajoute des additifs sur ses presses cubiques

Éloïse Boone • Terre-net Média

Le 8 décembre 2021, Krone a présenté un système d’incorporation d’additif pour sa récente gamme de presses Big Pack Nouvelle Génération. Cette option est disponible dès maintenant, sur tous les modèles, et permet de doser des additifs d’ensilage ou des conservateurs aux produits pressés.

Afin d’augmenter durablement la qualité et la conservation de la récolte, Krone propose désormais un système d’incorporation d’additif Krone pour Big Pack Nouvelle Génération.

Pour cette nouvelle option, Krone intègre une cuve de 400 litres, à l’arrière, au-dessus du canal, sur le châssis tubulaire spécialement étudié. La cuve est dotée d’une ouverture de remplissage avec un filtre, un évent et un capteur du niveau de remplissage. Ce dernier est affiché sur le terminal dans la cabine du tracteur ; le conducteur peut définir une alarme de niveau faible.

Plusieurs flexibles sont disposés à l’arrière du support d’éclairage gauche de la presse. Un flexible de remplissage, un flexible de rinçage et une vidange du boîtier de pompe permettent de réaliser rapidement et facilement la maintenance du système. Les quatre buses à jet plat sont directement montées derrière le pick-up et assurent une répartition homogène sur la récolte. Elles sont accessibles sans outil et peuvent si besoin – par exemple pour un produit plus dense – être remplacées rapidement par des buses dont la section d’ouverture est supérieure.

Un système simple et fonctionnel

Grâce au terminal utilisateur intuitif, le chauffeur utilise l’unité de dosage sous différents modes, de manière aisée. Le nouveau système Krone offre, en mode Confort, la possibilité de piloter les débits. Pour ce faire, le système utilise le système de pesée de la presse (ou bien un poids moyen de référence si la presse n’est pas équipée de cette option). Il est possible de sélectionner un taux fixe (L/t) ou en fonction de l’humidité, une régulation modulée automatiquement (L/t) ou encore une combinaison des deux régulations. Le conducteur peut bien entendu aussi régler le débit en pourcentage.

Grâce à ce nouveau système d’incorporation d’additifs totalement intégré et la possibilité de commander le dosage par le biais du débit, Krone propose un équipement à la pointe, adapté aux besoins des utilisateurs sur la nouvelle gamme Big Pack. Grâce au dosage du débit réel, les additifs d’ensilage et les produits de conservation sont utilisés de façon très efficiente et raisonnée. Comme la dose appliquée est enregistrée dans le compteur client et dans le contrôleur de tâches, la facturation est rapide et transparente. C’est d’ailleurs une donnée que l’utilisateur pourra, en plus de toutes les autres (position des balles, poids, humidité…), retrouver et exporter aisément sur son compte mykrone.green grâce au boîtier Krone SmartConnect embarqué de série sur la machine.

