Covid-19 Krone s'adapte et forme les agriculteurs grâce à des vidéos en ligne

Krone s'adapte à la situation et pour pallier la difficulté pour les agriculteurs de venir se former au centre de Spelle en Allemagne et propose des contenus de formations vidéos sur son site internet. Une adaptation qui permettra de traverser la crise sanitaire et qui pourrait bien continuer ensuite.

Krone s'adapte à la situation compliquée depuis un an, début de la pandémie de Covid-19. Les contraintes sanitaires ont rendu l'accès au centre de formation de Spelle (Allemagne) plus difficile. C'est pourquoi le constructeur propose désormais des formations en ligne, notamment pour ceux qui résident à l'étranger et dont le déplacement est compliqué, voire impossible.

À lire aussi >> Autoguidage - La première ensileuse Krone Big X 680 est en action dans l'est de la France

L’équipe spécialisée développe des formations en ligne, qui permettent aux agriculteurs de se former à leurs nouvelles machines. Idem pour les concessionnaires et les techniciens qui gèrent le SAV. Pendant le premier confinement, les formateurs ont enregistré les séquences vidéo de leurs modules de formation théoriques et pratiques ; celles-ci sont désormais intégrées dans le cadre d’e-learning.

Un format vidéo en ligne pas nouveau chez Krone

Pour accéder aux formations vidéo, il suffit de se connecter au portail de formation de la marque. La méthode n'est pas nouvelle chez Krone. En 2018, la marque proposait déjà ses formations en ligne. Principal avantage : quiconque peut être formé, où qu'il soit à travers la planète et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. S'ils le souhaitent, les participants peuvent interrompre le parcours et reprendre le lendemain.

Wolfgang Jung, responsable de la branche "Service & Parts" tire un bilan positif après un an de formation en ligne. « Grâce à l‘interaction professionnelle de plusieurs services, nous avons pu installer très rapidement l’équipement nécessaire pour les services de streaming. En parallèle, nous avons transformé un des halls du centre de formation en studio de tournage ! Ainsi, nous avons été en mesure de présenter les nouvelles machines Krone pour 2021, pour la première fois de façon entièrement digitale et en direct, par le biais d’un format appelé "distance training". Les retours positifs des partenaires nationaux et internationaux nous encouragent à développer cette voie de façon professionnelle. Ainsi la technique que nous utilisons nous permet même un suivi différé du livestream, c'est-à-dire que les participant(e)s peuvent se joindre à nous plus tard - en fonction du fuseau horaire local - et revenir simplement au début du flux. »

82 formations à distance disponibles en ligne

Pour l'heure, Krone propose 82 formations vidéo à distance, en allemand et en anglais. Les concessionnaires peuvent les suivre comme ils le désirent. Des tests de connaissances réguliers sont proposés pour vérifier l'efficacité du système. En fin de parcours, l'élève passe un test et reçoit un certificat professionnel s'il répond juste à toutes les questions.

La méthode est un challenge aussi pour le formateur qui doit présenter sa session à la caméra. Impossible de voir le visage des participants mais selon le constructeur, la méthode permet de traverser la crise sanitaire et aura sans doute vocation à perdurer dans le futur.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net