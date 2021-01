Presse haute densité New Holland remporte le Good Design Award 2020

Les ingénieurs New Holland installés à Zedelgem en Belgique ont été récompensés pour leur travail sur le look et la productivité de la presse à balles rectangulaires. Grâce à son look à avaler les hectares, la machine avait déjà été saluée par la médaille d'argent de l'innovation et par le prix Machine de l'année 2020 lors du dernier Agritechnica.

Le jury du prix « Good Design Award » a récompensé les ingénieurs New Holland pour leur travail sur la presse haute densité Big Baler 1290. L'équipement s'était déjà fait remarquer lors du dernier Agritechnica en remportant la médaille d'argent de l'innovation et le prix « Machine de l'année 2020 ».

À lire aussi >> Presses à balles rectangulaires - New Holland passe le cap des 30 000 machines

Fabriquée au centre d'excellence de Zedelgem en Belgique, la presse à balles rectangulaires séduit grâce à son look moderne et intégré. Pour Carlo Lambro, président de New Holland Agriculture : « C'est un honneur de recevoir ce prix, qui reconnaît la capacité de New Holland Agriculture à mettre l’innovation au service des agriculteurs, en repoussant toujours les limites de la productivité et de l’efficacité. Le BigBaler 1290 HD montre que la collaboration entre l’équipe de conception industrielle de CNH Industrial et notre équipe d’ingénierie produit est bénéfique. Elle permet de relever la barre des performances de nos machines. »

Toujours plus de productivité

L'engin est conçu pour produire des balles plus denses de 22 % par rapport aux modèles traditionnels, à un rythme plus élevé. De quoi limiter la manutention et augmenter la productivité de la machine. À l'image de son noueur Loop Master, qui lie de manière solide pour absorber la pression supplémentaire. Grâce au second nœud en boucle, l'agriculteur élimine six kilomètres de chutes de ficelle, soit 46 kg.

À noter aussi la boîte de vitesses SmartShift permettant de démarrer les organes en douceur. C'est donc plus de confort pour l'opérateur et moins de surcharges pour la transmission du tracteur. Les fonctions automatisées grâce à l'IntelliCruise ajustent automatiquement la vitesse du tracteur en fonction du débit de récolte et améliore davantage la productivité.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net