Disparition Antonio Carraro, président de Carraro Spa est décédé

Le président de la société italienne Carraro Spa, qui produit des tracteurs compacts spécialisés, est décédé le vendredi 11 mars à l'âge de 90 ans. Son entreprise se souvient d'un homme qui se passionne depuis son enfance pour la mécanique, mais aussi pour l'art et la musique classique.

Antonio Carraro, président de l'entreprise italienne du même nom, est décédé à l'âge de 90 ans. Son père avait fondé l'entreprise familiale « Giovanni Carraro » en 1910. Cette industrie produisait des semoirs, des tracteurs et des moteurs diesel.

De la division de cette entreprise naissent en 1960 deux entreprises distinctes : Antonio Carraro di Giovanni (avec Antonio, sa sœur Bianca et son père Giovanni) et Carraro spa (avec Oscar, Mario, Francesco et Clara, les autres enfants de Giovanni). Les deux branches de la famille Carraro diffèrent dans leur vision entrepreneuriale : la branche d'Antonio est spécialisée dans les tracteurs compacts à roues isodiamétriques pour l'agriculture spécialisée, tandis que la branche de Mario, Carraro spa, est spécialisée dans la production à grande échelle d'essieux de tracteurs et de composants automobiles.

En Italie, depuis de nombreuses années, la marque Antonio Carraro détient le record des immatriculations dans le segment des tracteurs compacts. Elle figure parmi les 7 premières marques mondiales.

Antonio Carraro a été pionnier de l'industrie du tracteur, et a passé sa vie à aimer et à développer son industrie, qui compte aujourd'hui plus de 500 employés, 5 filiales (Espagne, États-Unis, Turquie, Chili, France), 650 concessionnaires et points de vente dans le monde entier.

