Remorques Rolland La 2 500e Rollspeed R-Séries vient de quitter l'usine finistèrienne

Autant dire que la série spéciale R-Series de bennes monocoques Rolland a connu le succès dès sa sortie en 2013. Huit ans plus tard, la marque célèbre la 2 500e benne sortie de l'usine de fabrication du Finistère.

En février dernier, Rolland a vendu sa 2 500e benne de la gamme Rollspeed R-Series. La série baptisée R-Series lancée en 2013 désigne huit modèles prédéfinis, allant de la Rollspeed 5830 de 5,8 m de caisse, à la version tridem 7840 de 7,8 m de longueur.

5830 6332 6835 B 6835 t 7136 T 7840 TR 7840 TR+ 7840 TR+

40km/h PTAC (t) 21,5 24 24 24 29 32 32 32 Charge utile (t) 15,5 17,5 17,2 17,2 21 23,1 23,1 23,1 Longueur (m) 5,8 6,3 6,8 6,8 7,1 7,8 7,8 7,8 Volume de bas (m3) 20 22 23 23 24 27 27 27 Volume avec rehausse (32/70) 24/30 27/32 28/35 28/35 29/36 32/40 32/40 32/40 Barre anti-encastrement Standard

En seulement huit années de fabrication, la marque a donc écoulé 2 500 exemplaires de sa benne en série spéciale. Ce qui confirme la longueur d'avance que le constructeur français sur ses concurrents.

Rollspeed R-Series : huit modèles prédéfinis pour répondre aux besoins des agriculteurs

L'objectif est simple : proposer des modèles définis pour répondre aux attentes des agriculteurs plutôt que des véhicules à la carte. Ce qui n'empêche pas la remorque de bénéficier d'options incluses par défaut, donc considérées de série.

Freinage, type de roulage, pneumatiques, flèche, façade avant ou encore feux sont donc prédéfinis sur chaque modèle dont le PTAC (poids total en charge) oscille entre 21,5 et 32 t. À souligner que la version Rollspeed 7840 est désormais disponible avec des freins pneumatiques double ligne, homologués 40 km/h.

Et pour les plus exigeants, dix options sont accessibles. Elles sont prédisposées d'usine et seront installées par le concessionnaire. Selon le type d'utilisation, l'exploitant peut aussi adapter ses rehausses, opter pour le stabilisateur et/ou le compresseur de bennage.

