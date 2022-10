Lexion 7000 et 8000 Le constructeur Claas devient la « Coolest German Thing Made in the USA »

Les moissonneuses-batteuses Claas des séries Lexion 7000 et 8000 ont été élues « The Coolest German Thing Made in the USA » (les choses allemandes les plus cool fabriquées aux États-Unis) par les Chambres de commerce germano-américaines. Développées à Harsewinkel, les machines destinées au marché américain sont construites dans l'usine Claas d'Omaha.

Les German American Business Awards, décernées par les Chambres de commerce germano-américaines GACC, récompensent chaque année les performances du monde des affaires germano-américain. L'accent est mis en particulier sur les compétences dans les domaines de l'innovation, des services, du développement économique et de l'engagement social.

Pour la deuxième année consécutive, le lauréat du prix « The Coolest German Thing Made in the USA » a été désigné par un vote en ligne, au cours duquel près de 5 000 voix ont été exprimées. Les prix ont été remis aux gagnants dans le cadre des German American Business Awards 2022, le 14 octobre dernier au Chicago History Museum.

Une référence en matière d'efficacité et de productivité

Le gagnant du prix est la marque allemande Claas pour ses moissonneuses-batteuses des séries Lexion 7000 et 8000. « Cette série phare crée de nouvelles normes en matière d'efficacité et de productivité; elle est équipée d'un système d'automatisation de la machine qui ajuste automatiquement les réglages au champ en temps réel, avec une précision et une vitesse supérieures à celles de l'opérateur. De quoi garantir le fonctionnement de l'engin en permanence en mode optimisé.

« Nous sommes heureux et honorés que les Lexion 8000 et 7000 aient été récompensées par la Chambre de commerce germano-américaine comme étant parmi les plus avancées et les plus abouties », déclare Matthias Ristow, président et directeur général de l'administration commerciale de Claas Omaha. Il y a 25 ans, le constructeur construisait son usine d'assemblage de moissonneuses-batteuses nord-américaines dans le Nebraska, car il savait que les agriculteurs locaux avaient besoin d'une machine dont la capacité était dans les cordes de la marque allemande ».

Les gammes actuelles de Lexion 7000 et 8000 ont été lancées en 2019. Elles sont principalement produites au siège de l'entreprise à Harsewinkel, en Westphalie, sur une chaîne de montage qui a été entièrement rénovée en 2021. Pour le marché nord-américain, elles sortent des chaînes de montage d'Omaha, Nebrasks. Pour la campagne 2023, la mise à jour majeure qui vient d'être présentée concerne la nouvelle cabine et les fonctions automatiques Cemos.

L'entreprise allemande est importante pour l'économie américaine

Selon le représentant de l'industrie et du commerce allemand (RGIT), les entreprises allemandes emploient près de 860 000 personnes aux États-Unis, ce qui en fait le quatrième employeur étranger du pays et le deuxième dans le secteur manufacturier. L'Allemagne est également le troisième plus grand investisseur direct étranger aux États-Unis, avec des investissements à hauteur de 564 milliards de dollars.

« Les filiales allemandes aux États-Unis jouent un rôle important dans l'économie américaine, car elles innovent constamment, investissent dans leur région et leur communauté locale, soutiennent leurs clients et développent des produits, services et solutions uniques pour leurs clients et partenaires. Je me réjouis de récompenser ces contributions exceptionnelles à l'économie germano-américaine par les German American Business Awards », a déclaré Matthias Amberg, président de la Chambre de commerce germano-américaine du Midwest (GACC Midwest).

