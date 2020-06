Robotique agricole En 2020, le Fira sera 100 % virtuel du 8 au 10 décembre

Les organisateurs du Fira ont opté pour une édition 2020 entièrement dématérialisée. Les conférences et tables rondes seront disponibles en direct ou en mode "replay" dès la fin des présentations. Résultat : plus de 3 000 participants du monde entier contre 850 en 2019.

L'association qui organise le salon de la robotique agricole, le Fira, a annoncé que l'édition 2020 serait 100 % virtuelle ! Rendez-vous à Toulouse, ou plutôt derrière votre écran, du 8 au 10 décembre pour participer aux conférences retransmises en direct. À noter le nouveau format, désormais sur trois jours. De quoi mêler innovation et expérience en ligne pour la filière dont l'un des rôles majeurs sera de répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Le Forum international de la robotique agricole (Fira) regroupe des fabricants de robots, des entreprises de l’agroalimentaire, des agro-industriels, des producteurs, des chercheurs, des investisseurs et des fournisseurs de solutions, venus du monde entier.

3 000 participants contre 850 l'an dernier

Chaque année, tous se retrouvent à Toulouse mais pour sa 5e édition, la crise sanitaire de Covid-19 bouleverse les plans. Résultat : 3 000 participants seront réunis en mode virtuel du 8 au 10 décembre contre 850 participants l'an passé. Finalement, le non présentiel est une opportunité pour la filière d'accroître son attractivité. Les conférences et les tables rondes seront disponibles en direct, et en "replay" dès la fin des interventions. Où que les participants se trouvent, aucune contrainte liée aux fuseaux horaires.

Les fabricants de robots proposeront également des démonstrations en conditions réelles, présentées en direct et en exclusivité. Cueillette, gestion du bien-être animal, désherbage, détection de maladies, plateformes autonomes, collecte de données… autant d'applications pour lesquelles des solutions robotiques existent.

