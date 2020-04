Robotique agricole Le désherbage mécanique robotisé pour la betterave à l'étude

Strube, filiale du groupe Deleplanque vient de conclure un accord de partenariat avec Naïo Technologies et le centre de recherches Fraunhofer EZRT pour développer une solution de désherbage mécanique robotisée pour la betterave sucrière.

Dans un communiqué, le sélectionneur allemand Strube explique « partager avec Naïo Technologies et Fraunhofer EZRT la même envie : favoriser une approche globale des défis de l’agriculture plus respectueuse des attentes sociétales, environnementales et économiques actuelles ». C'est dans ce contexte, que Strube a décidé « d'être acteur du progrès non seulement comme sélectionneur, mais aussi en nouvelles techniques de culture de la betterave. Nous sommes convaincus que l’agriculture de précision et la robotique joueront un rôle important pour relever les défis du futur », déclare Mr. Martin Reisige, directeur général de Strube D&S.

Naïo Technologies va ainsi mettre à disposition son expertise en robotisation agricole au service d'une nouvelle culture : la betterave sucrière. « L’objectif de ce partenariat sera de proposer une solution concrète de désherbage mécanique robotisée pour la culture de la betterave. Déjà opérationnels dans de nombreuses exploitations agricoles et domaines viticoles, nous sommes ravis de mettre à profit notre expertise à d’autres cultures », précise Aymeric Barthes, CEO de Naïo Technologies. « Nous sommes ravis d’apporter nos compétences notamment en capteurs cognitifs et intelligence artificielle pour ce projet tourné vers l’avenir », ajoute le Professeur Dr. Randolf Hanke, directeur de la division Fraunhofer EZRT.

Les premiers résultats devraient être présentés dans les prochains mois.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net