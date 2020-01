Programme vision blue Deleplanque dresse une orientation stratégique « résolument durable »

Pour accompagner les agriculteurs face aux évolutions majeures actuelles, le groupe Deleplanque lance le programme vision blue. Ce plan d'investissement de 30 M€ donne « une orientation résolument durable à l’ensemble des activités semencières du groupe, de la sélection à la production et à la distribution de semences ».

« En tant que sélectionneur et producteur de semences, nous détenons une partie de la solution permettant de répondre aux nouveaux enjeux de la société, présente Éric Verjux, président du groupe Deleplanque. [...] Avec le programme vision blue, nous allons nous engager au service des défis d’aujourd’hui et de demain ». « Notre génétique doit apporter aux agriculteurs les solutions techniques dont ils ont besoin tout en les aidant à s’affranchir des produits phytosanitaires, complète Martin Reisige, directeur général de Strube. Pour cette raison nous pensons, par exemple, que la génétique doit privilégier des solutions autres que les ALS. Car nous devons fournir au marché une réponse qui soit plus en harmonie avec les politiques européennes, les attentes de la société et nos valeurs. » Parmi les différentes actions de ce plan mises en œuvre :

« L’utilisation de la robotique 3D autonome dans la sélection et l’expérimentation des variétés multi-tolérantes , dont le déploiement vers d’autres finalités est prévu courant 2020 »

, dont le déploiement vers d’autres finalités est prévu courant 2020 » « La commercialisation de variétés certifiées 100 % bio du planchon à la graine conditionnée est programmée pour la saison 2021 »

du planchon à la graine conditionnée est programmée pour la saison 2021 » « La promotion et le développement des couverts végétaux biomasse , l’engagement dans la filière biogaz - méthanisation via la sélection et la proposition de seigles hybrides aux forts pouvoirs méthanogènes annoncent aussi l’élargissement des activités de Deleplanque dans une rotation durable ».

