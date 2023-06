Quand l’agriculture de précision se met au service de l’agronomie

C’est une toute petite Cuma, six adhérents. Auparavant, ces éleveurs de porcs et de bovins déléguaient leurs chantiers de cultures à une ETA, faire du tracteur ou régler les machines, ce n’est pas leur passion. « Je n’y connais rien ! » sourit son président Arnaud Joly, qui a quand-même le souci du travail bien fait. C’est le chauffeur, Nicolas Maingeneau, également agriculteur adhérent, qui fait tout le travail. Il faut dire que c’est un féru de nouvelles technologies. Il a commencé à pratiquer l’agriculture de précision il y a six ans. La Cuma des Granitiers, à Plaintel (Côtes-d’Armor) possède un combiné de semis Sulky de 4,50 m, un semoir monograine Monosem 6 rangs, un pulvé 24 m, une tonne à lisier de 21 m3 équipée d’une rampe pendillard 24 m et analyseur en continu, tous guidés par GPS RTK et avec coupure de tronçon. « L’équipement complet, RTK avec licences de modulation de dose, isobus, VRC, c’est 20 000 € ».

Mais « on n’entre pas forcément dans l’agriculture de précision par la technologie, constate Gwenaëlle Morin, chargée d'études en agriculture de conservation et de précision à la chambre d’agriculture de Bretagne. On constate que ce sont surtout des gens qui ont très bonne connaissance de leurs parcelles, qui ont de l’expérience agronomique, qui se lancent, pour aller plus loin ».

Eviter le recouvrement

La Cuma des Granitiers fait du binage sur maïs, « plutôt que d’investir dans une bineuse avec caméra qui peut coûter jusqu’à 40 000 € dont la moitié simplement pour la caméra, le système RTK présente l’avantage d’être utilisé sur tous les chantiers », met en avant Mathilde Bernou, animatrice agro-machinisme à la FR Cuma de Bretagne.

L’intérêt de l’agriculture de précision, c’est l’optimisation. C’est ce que permet la modulation de dose : la bonne dose au bon endroit au bon moment, jamais trop. Les équipements de la Cuma permettent, grâce au système de guidage et à la coupure de tronçon, d’éviter le recouvrement : on ne sème ou ne traite pas deux fois au même endroit. « C’est très utile notamment pour les parcelles de petite taille ou biscornues », met en avant le chauffeur de la Cuma. Et elles sont nombreuses sur les exploitations des adhérents. Une étude d’Arvalis de 2014 avait montré qu’en moyenne, le recouvrement entre deux passages successifs sur travail du sol était de 55 cm, soit 12 % de la surface de la parcelle. En théorie, l’autoguidage GPS doit pourvoir permettre d’économiser 12 % de carburant et de temps de travail.

Ici, on module les semis, la fertilisation et les traitements phytos. Pour les semis, il s’agit d’apporter la bonne densité en fonction du potentiel du sol, sur la base d’une carte pluriannuelle : l’augmenter dans les zones à haut potentiel et la réduire dans les zones à potentiel plus faible. « Hier le gars chez qui je suis allé m’annonce 8 hectares de maïs à semer sur 8 parcelles, j’ai pu n’en semer que 7,05 ha, notamment en évitant les recouvrements » se félicite Nicolas Maingueneau. « Tout cela avec simplement un système de guidage RTK et un semoir à coupure de tronçon ! abonde Mathilde Bernou. Ce sont des équipements qui sont déjà beaucoup présents dans les fermes, mais que les agriculteurs n’utilisent pas forcément »

Le raisonnement est un peu différent pour les semis de céréales. « Les adhérents de la Cuma connaissent tous bien leurs parcelles, si on sait qu’un endroit a un plus faible potentiel, je vais semer plus de graines au mètre carré pour compenser les pertes à venir et avoir un terrain le plus homogène possible en sortie d’hiver ». Et donc maximiser les rendements.

Des économies substantielles en fertilisation

C’est sans doute pour la fertilisation que les économies à réaliser sont les plus intéressantes. Ses cartes de biomasse réalisées par satellite indiquent les besoins des différentes zones de la parcelle. L’opérateur rentre une dose moyenne pour l’ensemble de la parcelle et la machine module automatiquement selon les zones.

« Si l’on recroise les apports de fertilisation (minérale ou organique), ce sont des unités perdues puisqu’elles ne seront pas assimilées par la culture », insiste le chauffeur de la Cuma. La coupure de section sur un épandeur d’engrais c’est quelques milliers d’euros supplémentaires. « Au prix de l’azote en 2022, en une campagne c’était amorti », assure-t-il. Avec le dernier apport sur une parcelle de 25 ha de blé, il a fertilisé 16 ha seulement grâce à la modulation. Cela représente une économie de 1,2 tonne d’azote. « Depuis six ans que je fais de la modulation sur les céréales, je n’ai jamais fait de régulateur et je n’ai jamais eu de verse », se félicite Nicolas Maingueneau.

La coopérative Terrena a réalisé des essais basés sur son offre de modulation de fertilisation azotée Fertilio Sat. Il en ressort un gain de marge à l’hectare de 105 € à l’hectare sur colza et de 64 € sur blé.

Fertilio Sat Blé Fertilio Sat Colza Sans fertilio Sat Blé Investissement fertilisation N moyen 131 €/ha Rendement moyen 68,5 q/ha Sans Fertilio Sat Colza Investissement fertilisation N moyen 130 €/ha Rendement moyen 34,9 q/ha Avec Fertilio Sat Blé Investissement fertilisation N moyen 105 €/ha Rendement moyen 68,5 q/ha Avec Fertilio Sat Colza Investissement fertilisation N moyen 91 €/ha Rendement moyen 37,4 q/ha Charges : - 26 €/ha de Ferti N + 12 €/ha de Fertilio Sat - 14 €/ha Produits supplémentaires 3,7 q/ha soit + 50 €/ha Charges - 39 €/ha de Ferti N + 12 €/ha de Fertiliio Sat - 27 €/ha Produits supplémentaires 2,5 q/ha soit + 78 €/ha + 64 € de gain de marge à l’hectare + 105 € de gain de marge à l’hectare

Pour la protection fongicide, la modulation se fait aussi en fonction de la biomasse mentionnée sur la cartographie. « Si je décide de faire mon fongi à 1 litre à l’hectare, au lieu de faire 1 litre partout, je mettrai seulement ½ de litre, voire 1/3 de litre sur les zones à faible potentiel ».

La modulation, « cela ne fait pas des miracles », tempère toutefois ce fondu d’agriculture de précision. « Tu ne vas pas gagner 10 quintaux ni diminuer tes charges opérationnelles de 10 %, c’est juste de l’optimisation, mais de l’optimisation qui ne coûte pas grand-chose, au pire tu ne perds pas d’argent, au mieux tu en gagnes ».