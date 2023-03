Le logiciel de gestion parcellaire d'Isagri s'enrichit ce printemps de l'option de saisie automatique Geofolia EasyTrack. L'objectif derrière : faciliter la traçabilité pour les agriculteurs. En effet, « toutes les interventions réalisées dans les parcelles sont automatiquement saisies ou pré-saisies dans Geofolia, ce qui permet d'éviter les oublis et de faire gagner du temps », indique Cécilia Goret, responsable marketing du pôle agriculture chez Isagri.

Comment ça marche ?

Pour cela, l'agriculteur doit positionner des capteurs connectés, appelés tags, sur tout matériel dont il souhaite un suivi. « Chaque tag identifié est alors capable d'enregistrer le type d'opération réalisée, la date, l'heure et la durée de l'intervention, l'outil et le tracteur utilisés, ainsi que le nom de l'opérateur et la surface travaillée. » À noter : les tags ne prennent en compte que les opérations effectuées dans les parcelles identifiées sur Geofolia.

Un tag par matériel que l'on souhaite suivre est nécessaire. Il est muni d'un accéléromètre pour détecter les mouvements et communique via Bluetooth avec l'application mobile Geofolia. (©Isagri)



Toutes ces données sont envoyées directement vers l'application mobile Geofolia ou un boîtier de tracking installé dans la cabine du tracteur via Bluetooth. Si l'utilisateur n'a pas de réseau dans la parcelle, ces informations sont conservées dans la version hors-ligne en attendant que cela se rétablisse. L'agriculteur reçoit 2 à 3 notifications journalières (13 h, 19h30 et 8 h si des travaux nocturnes sont réalisés) afin de consulter et/ou compléter les informations pré-saisies. Dans le cas d'un traitement phyto, il doit par exemple indiquer le traitement et la dose.

Cécilia Goret met également en avant les intérêts de cette option pour les entrepreneurs de travaux agricoles : « finie la ressaisie des bons de travaux ! L'option permet aussi une analyse précise des temps machines et chauffeurs, et un remplissage automatique de la fiche de chantier Certiphyto ».

Le coût de cette option de saisie automatique Geofolia EasyTrack est de l'ordre de 990 €, avec 3 tags et 1 boîtier de tracking.