Sima Innovation Awards Le salon réinvente ses trophées récompensant l'innovation du machinisme

D'abord avancée à novembre 2020, puis finalement de retour à février 2021, la prochaine édition du Sima cherche à se renouveler. Les Sima Innovation Awards 2021 connaissent eux aussi leur lot de nouveautés : création de catégorie pour plus de lisibilité, nouvelle présidence du jury... Rendez-vous le 26 novembre à Paris pour connaître les nominés parmi les candidats, qui se verront ou pas lauréats par la suite et recevront une médaille de bronze, d'argent ou d'or selon le degré d'innovation qu'ils dévoileront à Villepinte en février 2021.

Pour l'édition 2021, les organisateurs des Sima Innovation Awards annoncent une version un peu différente. Pour gagner en lisibilité, les dossiers de candidatures sont dorénavant classés par catégorie (sols et cultures, récolte et stockage, élevage et énergies renouvelables, forêts, voirie et espaces verts et électronique embarquée, pièces et services).

Autre nouveauté : deux prix spéciaux font leur entrée. Le premier concerne la santé et la sécurité au travail et la réduction de la pénibilité. Le second récompensera les efforts des exposants en termes d'innovation durable. Après examen des dossiers, le jury annoncera les nominés lors de la journée "preview du Sima" à Paris le 26 novembre 2020.

Des spécialistes complètent le jury lors de l'étude des candidatures si besoin

Les lauréats seront donc choisis parmi les nominés, qui recevront alors leur médaille, de bronze, d'argent ou d'or selon l'intensité du coup de cœur des membres du jury. Jury également revu et désormais composé de plus de 20 membres, directeurs scientifiques, chargés de recherche, ingénieurs... sans compter les spécialistes qui peuvent être appelés au moment de l'étude des dossiers pour apporter leur regard sur l'innovation.

