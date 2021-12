Info firme Massey Ferguson fait évoluer son logo

• Éloïse Boone • Terre-net Média

Pour célébrer son 175e anniversaire, Massey Ferguson s'offre un nouveau design pour son logo au triple triangle, ainsi qu'un nouveau slogan "Born to Farm" pour 2022.

« 2022 sera l'année de la nouvelle marque mondiale Massey Ferguson », annonce Francesco Murro, vice-president global marketing, sales enablement & partnerships Massey Ferguson.

D'abord créée par Daniel Massey en 1847 au Canada, la société fusionne avec celle d'Alanson Harris, également située au Canada, en 1891. En 1953, Massey Harris s'associe avec Ferguson, un constructeur concurrent sur le marché des tracteurs. Jusqu'à 1958, la société Massey-Harris-Ferguson conserve ses deux gammes de tracteurs.

À partir de cette année là, la marque devient Massey Ferguson et est représentée par trois triangles distinctifs. C'est une icône forte, représentant à la fois l'alliance Massey-Harris-Ferguson, et le relevage à 3 points inventé par Harry Ferguson en 1917. Aujourd'hui, les trois triangles se chevauchent pour représenter la relation et la confiance mutuellement bénéfiques entre les agriculteurs, les concessionnaires et la marque.

À l'aube de sa 175e année d'existence, la marque fait également évoluer son slogan qui devient "Born to farm" ; comprenez "né pour l'agriculture". Ce slogan ouvre une nouvelle ère pour Massey Ferguson, qui a commencé avec le lancement du MF 8S en juillet 2020, suivi du lancement d'autres produits au cours des 18 derniers mois et de l'événement digital MF Born to Farm en septembre 2021.

