Disparition Volker Claas est décédé, à l'âge de 57 ans

Le petit-fils d'August Claas, Volker Claas, est décédé des suites d'une maladie grave, à 57 ans, a annoncé le groupe Claas. Thomas Böck, président directeur général du groupe lui rend hommage et salue la mémoire de ce représentant de la famille Claas, engagé dans l'entreprise familiale.

Volker Claas, membre du Comité des actionnaires du groupe Claas depuis de longues années, est décédé à l'âge de 57 ans des suites d'une maladie grave. Volker Claas est le petit-fils d'August Claas, fondateur de l'entrepris e, et le fils de Reinhold Claas. Il a fait partie du Conseil de surveillance de l'an 2000 à 2005 et était membre du Comité des actionnaires depuis 2005. Outre ses fonctions d'associé et de représentant de la famille Claas, il avait un rôle opérationnel dans l'entreprise depuis 1994. Spécialiste de l'analyse des marchés, il dirigeait cette équipe depuis 2004 et en avait fait un département important au sein de l'entreprise.

« Volker Claas était lié au plus près aux destinées de Claas depuis des décennies. Il avait pour ambition de connaître nos clients aussi bien que possible pour leur apporter entière satisfaction. Sa longue expertise a contribué grandement à la croissance de notre entreprise familiale et à l'accès à de nouveaux marchés », explique Thomas Böck, président directeur général du groupe Claas.

« Tout un chacun appréciait ses vastes connaissances techniques et ses conseils, notamment dans les domaines du marketing et de la distribution, ainsi que sur les questions d'orientation stratégique. Ses longues années de brillante activité à des fonctions de dirigeant l'avaient profondément ancré dans l'entreprise. Les collaborateurs, les clients et les partenaires l'appréciaient surtout pour son style sympathique et franc. Le décès de Volker Claas attriste profondément sa famille, les actionnaires, la direction du groupe et tous les employés. »

