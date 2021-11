Salon agricole Sima 2022 : J-365 avant la 100e édition

• Éloïse Boone • Terre-net Média

Après changement de date et reports en cause de la crise de Covid-19, le Sima fêtera finalement son centenaire du 6 au 10 novembre 2022 à Paris Nord Villepinte.

Le compte à rebours est lancé ! La prochaine édition du Sima se tiendra du 6 au 10 novembre 2022.

Au programme de cette édition anniversaire, une mise en avant des innovations du secteur agricole, avec le « Sima Tech », espace dédié aux nouvelles technologies. Conférences, ateliers, villages Start-up et robotique seront au cœur de cette zone d’exposition.

Un espace « Sima Talent » sera également disponible. Il présentera les différentes formations proposées par la filière, et des job dating seront proposés.

Les Sima Innovation Awards récompenseront les matériels, produits, techniques et services les plus innovants du salon. Les nominés seront annoncés en septembre 2022, et une cérémonie récompensera les lauréats sur le salon.

Le rendez-vous est donné !

