Info firme Changement de président au sein du groupe Kverneland

Changement de président au sein du groupe Kverneland

Le groupe Kverneland change de président dès le 1er janvier 2021. Shingo Hanada succèdera à Kazunari Shimokawa, qui prend d'autres fonctions au siège japonais installé à Osaka.

Le président de la holding Kubota Europe B.V. et du groupe Kverneland, Kazunari Shimokawa, prend de nouvelles fonctions au sein de l'entreprise. Il se voit confier la direction générale de la division outils agricoles au siège du groupe installé au Japon à Osaka. Il quittera son poste actuel à compter du 1er janvier 2021.

À la même date, Shingo Hanada le remplacera au poste de président de Kubota Holdings Europe B.V. et de Kverneland AS. Il est entré chez Kubota Corporation en 1989 et a travaillé pour Kubota pendant plus de 30 ans à divers postes de direction au Japon et aux États-Unis. Dans son dernier poste, il était directeur général de la division "équipements électriques extérieur".

