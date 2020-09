[Info firme] Claas Le technopôle installé à Ymeray déjà opérationnel

Sébastien Duquef Terre-net Média

Moins d'un an après le lancement des travaux, Claas prend possession de ses nouvelles installations à Ymeray en Eure-et-Loir. Le technopôle comprend un site de 15 ha et 20 000 m² couverts pour abriter ses équipes et recevoir les techniciens, commerciaux et étudiants pour les former à la Claas Academy. D'ici fin 2020, les agriculteurs pourront aussi tester le matériel allemand sur la piste dédiée aux tests.

C'est effectif depuis le 31 août 2020, les équipes de la filiale française Claas ont pris possession des locaux du nouveau technopôle installé à Ymeray en Eure-et-Loir. C'est donc désormais depuis les portes de la Beauce, au bord de l'autoroute A11, que le constructeur a rassemblé tous les métiers de l'entreprise. Le concept "tout en un" est pour la marque une première en 65 ans d'histoire et sans doute sans équivalent dans le paysage du machinisme agricole français, voire européen. À lire aussi >> Insolite - Le Xerion de Claas fait ses débuts sur le circuit de Nürburgring Marketing, finances, administration... dorénavant ils cohabitent avec les équipes de support technique, de formation et de logistique. Un véritable écosystème de travail destiné à augmenter l'efficacité de chacun. 15 ha et 20 000 m² de surface couverte Le technopôle Claas français s'étend sur 15 ha et bénéficie de deux bâtiments de 20 000 m² de surface couverte. Les 200 collaborateurs et 2 500 stagiaires, techniciens et commerciaux de la Claas Academy profitent d'un lieu de vie champêtre, spacieux et lumineux. À l'image des espaces de convivialité et du restaurant d'entreprise, dirigé par un chef en gastronomie. Frédéric Verbitzky, président de Claas France, veut faire du nouveau site le pôle d'attractivité pour les professionnels de l'agriculture. L'immense showroom vitré en témoigne. Tourné vers l'ouest, c'est un hall d'exposition qui sert aussi de vitrine au machinisme agricole. L'objectif est notamment d'éveiller la vocation des jeunes générations. Inauguration au printemps 2021 D'ici fin 2020, Claas devrait élargir les fonctions du technopôle en ajoutant le centre d'essais. Les agriculteurs pourront ainsi tester le matériel sur la piste qui va être aménagée sur la partie nord du terrain. Bien que le chantier ait été interrompu pendant deux semaines au début du confinement, la construction n'a finalement pas pris de retard. Moins d'un an entre la pose de la première pierre et la mise en service des installations. Question inauguration, Claas annonce la cérémonie au printemps 2021.

