[Vu sur le net] Inédit Les soeurs de l'Abbaye de Boulaur envahissent le capot d'un tracteur John Deere

En plein chantier de reconstruction d'un bâtiment agricole, les soeurs de l'Abbaye de Boulaur prennent la pose autour du tracteur John Deere qui vient de leur être offert pour effectuer les travaux de la ferme. La scène date d'il y a deux ans, moment où les religieuses font la photo en remerciement à leur donateur. Symboliquement, elle orne désormais la page d'accueil du site internet destiné à vendre les produits qu'elles fabriquent sur l'exploitation agricole : confiture, pâté, fromage et farine.

Sur le site internet divinebox.fr, les sœurs de l'Abbaye de Boulaur dans le Gers se sont faites photographier non pas à côté mais carrément sur le capot, les ailes, le porte masse et les marches-pieds du tracteur John Deere.

Reconstruction de bâtiment pour faire dormir les vaches au chaud

Sur leur exploitation agricole de 45 ha en polyculture-élevage, elles élèvent des vaches et des cochons pour produire du fromage, du pâté, de la confiture et de la farine. Elles sont actuellement en plein chantier de reconstruction de leur bâtiment agricole, destiné à faire dormir les vaches au chaud dans la nouvelle étable ! Sur la photo qui circule sur les réseaux sociaux, prise il y a environ deux ans lorsque le tracteur John Deere leur a été offert, les religieuses prennent la pose en vue de remercier le donateur. Selon sœur Anne, responsable de la communication de l'Abbaye, il s'agit « d'un des clichés pris pendant les réglages de l'appareil. La scène est spontanée, joyeuse et pleine d'interaction pendant que les sœurs se mettent en place pour faire un grand "coucou" à l'objectif et ainsi manifester leurs remerciements. »

L'abbaye de Boulaur est un établissement cistercien français implanté dans le Gers depuis 1142. L'abbaye a connu quelques péripéties au fil du temps et aujourd'hui, ce sont les religieuses qui gèrent les animaux de la ferme. Sans oublier les hectares d’agriculture raisonnée. Pour visiter l'exploitation et connaître son histoire plus en détails, rendez-vous sur le site divinebox.fr. Vous pouvez même acheter leurs produits fabrication maison directement sur le site. Qui a dit que les sœurs étaient d'un autre temps ?

